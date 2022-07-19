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POLİTİKA

Bakan Varank'tan hükümetin KYK müjdesini sahiplenen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na tepki: Siyasi pay kapmaya çalışıyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hükümetin KYK borcu müjdesini sahiplenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Varank, "Ulaştırma Bakanlığı metro yatırımlarını kendi icraatı gibi gösterip siyasi pay kapmaya çalışan İstanbulun Belediye Başkanı, hükümetin KYK indirim hazırlığından ön alıp siyasi pay kapmaya çalışan genel başkanını tebrik ediyor.. Hem de İstanbulkart'a %100 zam yaptıkları gün. Pes." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varanktan hükümetin KYK müjdesini sahiplenen Kılıçdaroğlu ve İmamoğluna tepki: Siyasi pay kapmaya çalışıyorlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Kredi Yurtlar Kurumu borçlarında öğrencilerin yalnızca anaparayı ödeyeceklerini açıkladı.

Erdoğan'ın bu açıklaması gençler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken bazı CHP'liler hükümetin KYK borcu indirim hazırlığından kendilerine pay çıkarmaya çalıştı.

ERDOĞAN'IN VERDİĞİ MÜJDEYİ SAHİPLENDİLER

Gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'EYT' notuyla üzerinde 'Loading' yazan görsel paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak CHP liderine destek oldu. İmamoğlu, paylaşımında "Türkiye’nin geleceği gençler ve çocuklar adına atılan adımlar için #TeşekkürlerKılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Varank, hükümetin KYK borcu indirim müjdesinden pay çıkarmaya çalışan Ekrem İmamoğlu'na şu sözlerle yanıt verdi:

"Ulaştırma Bakanlığı metro yatırımlarını kendi icraatı gibi gösterip siyasi pay kapmaya çalışan İstanbulun Belediye Başkanı, hükümetin KYK indirim hazırlığından ön alıp siyasi pay kapmaya çalışan genel başkanını tebrik ediyor..

Hem de İstanbulkart'a %100 zam yaptıkları gün.

PES!"

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