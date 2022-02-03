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KOCAELİ

Başkan Söğüt’ten personele kandil ve üç aylar kutlaması

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Regaip Kandili nedeniyle belediye personelini çalışma alanlarında ziyaret ederek kandillerini kutladı. Başkan Söğüt ilk olarak sabah mesai başlangıcından itibaren şantiyeleri dolaşarak personelin sahaya dağılmadan toplu olarak kandillerini ve üç aylarını kutlayarak, kandil simidi hediye etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başkan Söğüt’ten personele kandil ve üç aylar kutlaması
​Başkan Söğüt’ten personele kandil ve üç aylar kutlaması.

Beraberinde başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile birlikte Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri şantiyelerini gezen Başkan Söğüt ardından Belediye binasındaki birimleri tek tek dolaşarak büro personelinin de kandilini kutladı.

Şantiyeleri gezdi, kandil simidi dağıttı

Mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaib Kandili’nin Ramazan-ı Şerif’in müjdeleyicisi olduğunu ifade eden Başkan Şener Söğüt, “birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın arttığı özel günlere girdik. İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların toplumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum.

Daha güzel bir Körfez ve halkımıza hizmet için gece gündüz demeden büyük özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Regaib Kandili ile başlayan mübarek üç ayların sonunda Allah hepimize sağlıkla ve huzurla Ramazan ayına ve bayramına ulaşmayı nasip etsin. Sizlerin nezdinizde ailelerinizin de kandilini kutlarım selamlarımı iletin lütfen” diyerek sözlerini tamamladı.

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