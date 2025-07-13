Başkentte 26 katlı binadaki yangına ilişkin incelemeler sürüyor

Fotoğraf : İsmail Kaplan / Anadolu Ajansı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Öte yandan, yangında hayatını kaybeden biri bebek 3 kişinin cenazeleri otopsi için Keçiören'deki Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp önündeki bekleyişi sürüyor. Cenazeler, otopsinin ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edilecek.