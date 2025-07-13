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Başkentte 26 katlı binadaki yangına ilişkin incelemeler sürüyor

Başkentte 26 katlı binadaki yangına ilişkin incelemeler sürüyor

14:5013/07/2025, Pazar
AA
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Öte yandan, yangında hayatını kaybeden biri bebek 3 kişinin cenazeleri otopsi için Keçiören'deki Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp önündeki bekleyişi sürüyor. Cenazeler, otopsinin ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edilecek.
Fotoğraf : İsmail Kaplan / Anadolu Ajansı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Öte yandan, yangında hayatını kaybeden biri bebek 3 kişinin cenazeleri otopsi için Keçiören'deki Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp önündeki bekleyişi sürüyor. Cenazeler, otopsinin ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edilecek.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Öte yandan, yangında hayatını kaybeden biri bebek 3 kişinin cenazeleri otopsi için Keçiören'deki Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp önündeki bekleyişi sürüyor. Cenazeler, otopsinin ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edilecek.

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