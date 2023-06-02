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Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

15:03 . 2/06/2023 Cuma
AA
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın sabahtan itibaren beklenen yağışın, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri ile Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Batı Karadeniz
#kuvvetli sağanak
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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