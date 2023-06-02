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İstanbul ve 18 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan, İstanbul, Ankara'nın da aralarında bulunduğu 19 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

12:54 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasında ve boğaz çevresinde etkili olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

19 ile sarı kodlu uyarı

Öte yandan Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce'ye sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

#gök gürültülü
#İç Anadolu Bölgesi
#sağanak yağış
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