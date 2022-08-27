Bay Kemal'in köstebeği kim?

Hükümetin KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp apar topar gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de icra affıyla sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu 80 günlük çalışmayla hazırlanan düzenlemenin açıklanmasına günler kala “Borçlarınızı sakın ödemeyin” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, hükümetin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgileri kimden aldığı merak edilirken, işte “Kılıçdaroğlu-köstebek” ilişkisinin serüveni:

VARAN 1: KYK

Haberi aldı tweet attı

Kılıçdaroğlu-köstebek ilişkisinin ilk meyvesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları oldu. Hükümet KYK borç faizlerinin silinmesini mayıs ayı itibariyle gündeme aldı. Hükümetteki ilgili bakanlar konuyla ilgili çalışmaya başladı. Nihai karar 27 Haziran’da Bakanlar Kurulu toplantısında masaya geldi. Saat 14.00’da başlayıp 18.00’da biten toplantıda bazı bakanlar borçların tamamının silinmesini önerdi. Kabine tutanaklarında da bu görüşmeler kayıt altına alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilgili bakanlıklara çalışma başlatmalarını istedi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları görüşüp faizlerin silinmesi konusunda mutabakata varıldı. Tam bu arada sahneye çıkan Kılıçdaroğlu 10 Temmuz’da sosyal medya üzerinden “Gençlere sesleniyorum. Faizli KYK borçlarını ödemeyin!” çağrısı yaptı.

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VARAN 2: ÖTV

2 saat kala mutfak videosu

Köstebek ilişkisinde ikinci perde otomobilde ÖTV düzenlemesi öncesi aralandı. Hükümet, motorlu araçlarda ÖTV indirimi yetkisinin Cumhurbaşkanı’na devri için düzenleme hazırladı. Temmuz ayında son rötuşları yapılan düzenleme 26 Temmuz gecesi yayınlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderildi. Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanmadan 2 saat önce evinin mutfağında apar topar kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu vatandaşlara şöyle seslendi: “Araba almayın ÖTV’yi indireceğiz.”

VARAN 3: İCRA AFFI

Nokta atış ele verdi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bakanlıklardaki derin takibini ortaya koyan son bomba “1000 liranın altındaki icralık borçların affı” ile ilgili çalışma oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlayan çalışma kapsamında ilk toplantı 7 Haziran 2022 Dikmen Hakim Evi’nde gerçekleştirildi. Saat 12’de başlayan Toplantıya Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin ile Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Arabacı katıldı. İlk görüşmede düzenlemeyle ilgili yol haritası çıkarılarak ilerleyen günlerde teknik görüşmelere geçildi. 27 Temmuz’da aynı adreste saat 15.00’da başlayan toplantıya Adalet ve Maliye Bakanlıklarının yanı sıra Aile Bakanlığı, İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu, Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar ve Hakim Metin Köse katıldı. Bu toplantının ardından süreç daha da hızlandı.

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80 GÜNLÜK ÇALIŞMA

28-29 Temmuz’da iki toplantı daha yapıldı. 29 Temmuz’daki toplantıya ilgili bakanlık temsilcilerinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilileri ile 10’dan fazla Varlık Yönetim Şirketinin temsilcisi katıldı. Ağustos ayında da toplantılar sürdü. 10 Ağustos’ta ilgili bakanlıkların bürokratları bir araya geldi. 17 Ağustos’taki toplantı ise bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin başkanlığında gerçekleşti. Düzenlemeye ilişkin yasa tasarısı hazırlıklarına başlanınca Kılıçdaroğlu’dan “nokta atışı” bir video daha geldi. Bakanlıklar, daire başkanlıkları, kurulları ve Varlık Yönetim Şirketi temsilcilerinin 80 günlük çalışmasını Genel Merkez’de çektiği 5 dakikalık bir videoyla sahiplenmeye kalkan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara “Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarınızı ödemeyin” çağrısı yaptı. Bu nokta atışı çıkış “Kılıçdaroğlu hükümetin atacağı adımları önceden haber alıp gündeme getiriyor” iddiasını güçlendirirken, Kılıçdaroğlu’nun hükümetin atacağı adımları kim ya da kimlerden haber aldığı merak konusu.

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