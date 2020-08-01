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İSTANBUL

Bayram mesajları 2020: Anlamlı, güzel, resimli, kısa, dualı bayram mesajları

En güzel bayram mesajları

En güzel Kurban Bayramı mesajları burada. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz güzel, farklı, resimli bayram mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel bayram mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı mesajları
Kurban Bayramı mesajları

En güzel Kurban Bayramı mesajları. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek bayram günlerinde, Müslümanlar birbirlerine arasında dua ve iyi temennilerde bulunmak için mesaj gönderiyor.

En güzel bayram mesajları

İşte sizler için derlediğimiz anlamlı, resimli, kısa, farklı, özlü ve güzel Kurban Bayramı mesajları...

"Onların (o hayvanların) ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları; O'na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır..." (Hacc, 22/37) Bayramımız mübarek olsun.

Resimli bayram mesajları


O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. (Kevser Suresi 108/2) Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajları

"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar..." (Hacc, 22/34) Bayramınız mübarek olsun, hayırlı bayramlar.

Kurbanın dini dayanağı nedir?
HAYAT
Kurbanın dini dayanağı nedir?

Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. ( Buhari, İdeyn, 3) Bayramınız mübarek olsun.

Resimli Bayram mesajları

Bayram mesajları

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
HAYAT
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajları

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
HAYAT
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

En güzel bayram mesajları

Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Resimli bayram mesajları

Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
HAYAT
Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajları

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?
HAYAT
Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı Kutlarız.

Resimli bayram mesajları

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?
HAYAT
Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

Ahırdan kaçan kurbanlık boğa vatandaşları kovaladı
FOTOĞRAF 8
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Kendirli beldesinde, kesileceği sırada ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Yola inen boğa kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovaladı.
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Sahipleri sopayla yere vurarak boğayı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
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Çevrede bulunanlar da koşarak ellerindeki sopalarla kendilerini korumaya çalıştı.
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Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca, veteriner ekibine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı.
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Çay bahçesine giren boğaya uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen boğa, yakalanarak çıkarıldığı yol kenarında kesildi.
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Öte yandan Rize İl Özel İdaresi Veteriner İşleri ekipleri, bayramda da mesailerini sürdürdü.
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İhbar üzerine köy ve mahalleri gelen ekipler, vatandaşların kaçan ve kontrol edilmesinde güçlük çıkartan kurbanlıklarını iğne ile sakinleştirdi.
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Ahırdan kaçan kurbanlık boğa vatandaşları kovaladı
Rize'de kesim alanına götürüleceği sırada bulunduğu ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalanırken, vatandaşlar öfkeli boğadan ellerindeki sopalarla korunmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı'ndaki askerlerle bayramlaştı
OYNAT 02:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı'ndaki askerlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.


İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği
OYNAT 03:20
İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği
Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız "Teknik üç hareketli düğümden oluşuyor. Bu çok etkili bir yöntem. Rueff tekniğiyle yüzde 95 oranında kaza oluşmaz. Çok rahat sağlıklı bir şekilde ve yaralanmadan hayvanı bu teknik ile yatırabilirler. Bu fakültelerde öğrencilere öğretilen bir yöntem" ifadesini kullandı.
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