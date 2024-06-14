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Bayram tatili öncesi 10 dijital güvenlik uyarısı: Sosyal medyada evinizin boş olduğunu belli etmeyin

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 9 günlük Kurban Bayramı ve öğrencilerin yaz tatilleri öncesi "Siber güvenlik bireyde başlar" sloganıyla 10 dijital güvenlik önerisinde bulundu. Kullanıcıların sosyal medyada evlerinin boş olduğunu göstermemeleri ve fotoğraflarında pasaport veya kimlik gibi kişisel verileri deşifre etmemeleri uyarısı yaptı.

11:24 - 14/06/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edinilen bilgiye göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve Kurban Bayramı dolayısıyla gözler tatil hazırlıklarına odaklandı.

Siber risklerden korunmak için tatil döneminde de dijital güvenlik önlemlerinin elden bırakılmaması için Ofis tarafından "Siber güvenlik bireyde başlar" sloganıyla 10 dijital güvenlik önerisi oluşturuldu.

Listede, her zaman uyulması önem taşıyan önerilerle birlikte, tatile çıkıldığında özellikle sosyal medyada alınması gereken tedbirler yer aldı.


10 dijital güvenlik önerisi şöyle sıralandı:
  1. Kullanıcı adı ve parola gerektiren işlemler için halka açık ücretsiz Wi-Fi'leri kullanmaktan kaçının. Zorunlu hallerde güvenilir VPN uygulaması kullanmayı unutmayın.
  2. Otomatik Wi-Fi bağlantısı özelliğini cihazlarda devre dışı bırakın, çevrenizdeki güvenilir olmayan internet bağlantılarından kaynaklanan siber güvenlik risklerini azaltın.
  3. Otellerde ve restoranlarda, herkesin kullanımına açık bilgisayar ve USB şarj istasyonlarını kullanmaktan kaçının.
  4. Tatilde olduğunuz sürece sosyal medya paylaşımlarınızda evinizin boş olduğunu belli etmekten kaçının. Fotoğraflarınızda pasaport veya kimlik gibi kişisel bilgilerinizi deşifre edecek belgelere yer vermeyin.
  5. Saldırganların oltalama saldırılarında kullanabilecekleri bilgilerinize sosyal medya paylaşımlarınızda yer vermemeye dikkat edin. Örneğin, tatil acentesi gibi hizmet aldığınız tarafların isimlerini kullanarak gönderilen kötü niyetli bir e-posta, olumsuz sonuçlara neden olabilir.
  6. Odanızdan ayrıldığınız zamanlarda veri hırsızlığını önlemek ve cihaz güvenliğinizi sağlamak için cihazlarınızdaki oturumları kapatın veya cihazınızı güvenli bir yerde bırakın.
  7. Hırsızlık veya güvenlik ihlali gibi durumlara karşı verilerinizi her zaman yedekleyin.
  8. Akıllı telefonunuzun, tabletinizin, bilgisayarınızın ve akıllı cihazlarınızın yazılımlarını güncel tutun.
  9. Çevrim içi hesaplarınızın güvenliği için benzersiz, güçlü parolalar seçin ve mümkün olan tüm platformlarda iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.
  10. Dijital platformlarda kullandığınız kullanıcı adınızı ve parolalarınızı kimseyle paylaşmayın.​​​​​​​
#10 dijital güvenlik önerisi
#Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
#Siber güvenlik riskleri
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