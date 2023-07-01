Beyaz Saray'ın oyununu Yunan medyası duyurdu: ABD'den skandal 'Boğazlar' teklifi

Litvanya'nın Vilnius kenti, 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi için gün saymaya başladı.

Gözler kritik toplantıya çevrilmişken, Yunan Kathimerini gazetesi ABD'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili bir teklifte bulunduğunu yazdı.

Vilnius'taki toplantı öncesi Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin liderleri, Belçika'da 'göç zirvesi' için toplandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen zirve, geçtiğimiz haftalarda büyük bir göçmen botu faciası ile sarsılan Yunanistan'da en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Miçotakis'ten Türkiye'ye 'göçmen' mesajı

Yunan basını Polonya ve Macaristan'ın göçmen anlaşmasına 'bomba' attığını öne sürerken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis zirve sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'yedikkat çeken bir mesaj gönderdi.

Son zamanlarda göç konusunda Türk makamlarıyla daha iyi bir işbirliği olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Türkiye müttefikimiz olmalı" dedi.

Miçotakis'in Türkiye mesajı, Yunan medyasında en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi.

Yunan To BHMA gazetesi, iki liderin 11 Temmuz'da Vilnius'ta yapacağı görüşmeden önce Miçotakis'in verdiği yakınlaşma mesajının önemine dikkat çekti ve Yunanistan'ın bu görüşmeyi Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğünü yazdı.

ABD'den skandal 'Boğazlar'da çift isim kullanılsın' teklifi

Yunan medyası iki ülke arasındaki fırsat çerçevesine odaklanmışken ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini ABD'nin yaptığı skandal teklifi manşetine taşıdı. Vasilis Nedos imzalı haberde, Brüksel'e giden ABD heyetinin, NATO'nun bölgesel planlarındaki karışıklığı gidermek için İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değişmesini öngören bir teklif sunduğu belirtildi.

Kathimerini'nin kaynaklarına göre, ABD'nin teklifi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na çift isim verilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin referansı siliniyor ve KKTC NATO tatbikatlarını tanımlayan koordinatlarla tarif ediliyor.

Yazar, Ankara'nın bu konudaki tavrının net olduğunu belirtirken, Yunanistan tarafının da iki farklı ismi kullanma önerisi ile ilgili şüpheleri olduğunu ve bu nedenle öneriyi kabul etmediğini vurguladı.

Boğazlar'da söz hakkı Türkiye'nin

Öte yandan Montrö Sözleşmesi kapsamında Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkına sahip.







