Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişi gözaltında

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Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpek kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpek mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alındı. Kayıt için tanınan ve dün sona eren sürede İstanbul'da 5 bin 455, Ankara'da 2 bin 42, İzmir'de 2 bin 896 tehlike arz eden köpeğe mikroçip uygulaması yapıldı.