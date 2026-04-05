Bilecik'te traktör devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan ve ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hanifi Taşkın idaresindeki 11 DH 857 plakalı traktör, Karaağaç köyünde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taşkın, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı, köydeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.