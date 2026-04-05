Muğla'da trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

21:035/04/2026, Sunday
IHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında esnaf Sinan Tunceli hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Tunceli, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi Stratonikeia Antik Kenti Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, Yatağan’da esnaflık yapan ‘Sökeli’ lakabıyla tanınan Sinan Tunceli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 48 AAB 130 plakalı aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Sinan Tunceli, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İOKBS 2026 bursluluk sınavı tarihi