Bina kağıt gibi çöktü

Konya’da 4 katlı bina çöktü. 2 kişiyi yaralı olarak kurtarılırken 5 kişinin enkaz altında kaldığı iddia edildi.Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerindeki 4 katlı bina, saat 20.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu binanın saniyeler içerisinde büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.





SURİYELİLER OTURUYORDU

İhbar üzerine kısa sürede adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralıların "Enkaz altında 5 yakınımız kaldı" ifadesi üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Çökmeden sonra çıkan küçük çaplı yangın da söndürüldü. 1992 yılında yapılan binada 7 dükkan ve 14 daire olduğu, binada oturanların büyük çoğunluğunu Suriye uyruklu ailelerin oturduğu belirtildi.





ÇÖKMEDEN ÖNCE SES GELDİ

Çökmeden önce zemin katlardan sesler geldiği, bu nedenle evlerde oturanların binayı terk ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılı soruşturma için 1 başsavcıvekili ve 2 savcı görevlendirdi. Gazetemizin baskıya girdiği saat itibariyle enkaz altında kaldığı belirtilen 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu.





Kentsel dönüşümü kabul etmemişler

Bazı toplantılar için Konya'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çöken binanın bulunduğu bölgeye geldi. Burada yetkililerden bilgi alan Yılmaz, "Arka cephesinde kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ama maalesef cadde üzerindeki bu bina kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi kabul etmedikleri için devam etmiş. Ruhsatı olduğu için de bu şekilde olmuş. Binadan çıkan iki vatandaşımız söz konusu. Onların ifadeleri var. Kendi aileleriyle ilgili 5 kişinin olduğuna dair. Çıkan vatandaşlardan böyle bir bilgi var" dedi.



