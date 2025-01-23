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Grand Kartal Otel'deki 161 oda son kez arandı

Grand Kartal Otel'deki 161 oda son kez arandı

Merve Safa Akıntürk
04:0023/01/2025, jeudi
G: 23/01/2025, jeudi
Yeni Şafak
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Arşiv.

79 kişinin öldüğü otelde ara verilen çalışmalar dün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de ekipler, içeride birilerinin kalma ihtimaline karşı dün son kez arama yaptı. Felaketin yaşandığı otele giren AFAD ve itfaiye ekipleri, büyük bölümü ahşap olması nedeniyle çökme tehlikesi bulunan yapıda çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Arama-tarama çalışması kapsamında otelin 12 katındaki 161 odanın her biri tek tek incelendi. Yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama-kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı. JAK Ekipleri, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti için çalışma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da binanın çökme tehlikesine karşı çalışma yürüttü. Binanın çökme tehlikesi olmadığı belirtildi.



#Bolu
#Grand Kartal Otel
#Yangın faciası

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