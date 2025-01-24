Değerli arkadaşlar çok üzücü bir haberle karşı karşıyayız. 94 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Arka cephede kentsel dönüşüm olmuş ama ön cephedekiler kabul etmemiş. Onların kısmı eski kalmış. Binadan 2 vatandaş çıktı. Ailelerinin içerde olduğunu söylüyorlar. 5 kişi dediler ama sayı artabilir. Enkaz altından çıkan 2 vatandaştan alınan bilgilere değerlendirilerek hareket ediliyor. Önceliğimiz binanın altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak. Kesinleşmiş bir şey henüz yok. 14 daire var. Altta da 6 dükkan var. Yan taraftaki binalar da boşaltılmış durumda. Olay netleştikçe Valiliğimiz ilgili kurumlarımız sizleri bilgilendirecektir. Cenab-ı Allah böyle hadiselerden muhafaza eylesin diyoruz. İnşallah iyi haberler almayı temenni ediyoruz.