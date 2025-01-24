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Konya'da üç katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Konya'da üç katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

20:4424/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
AA
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada "Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


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Konya'da üç katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gündem / Konya
24 Ocak, Cuma

Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çevrede toplananlara "sessiz olun" uyarısı yapılıyor.

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: (Selçuklu'da çöken üç katlı binaya ilişkin):

▪️Binada 14 daire bulunuyordu.

▪️Bina kentsel dönüşüm içerisinde değil.

▪️Çöken binanın iskanı 1994 yılında alınmış.

İki kişi sağ olarak çıkarıldı.

200 PERSONEL SEVK EDİLDİ

AFAD: Bugün akşam saatlerinde Konya Selçuklu Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olay yerinde açıklama yaptı:

Değerli arkadaşlar çok üzücü bir haberle karşı karşıyayız. 94 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Arka cephede kentsel dönüşüm olmuş ama ön cephedekiler kabul etmemiş. Onların kısmı eski kalmış. Binadan 2 vatandaş çıktı. Ailelerinin içerde olduğunu söylüyorlar. 5 kişi dediler ama sayı artabilir. Enkaz altından çıkan 2 vatandaştan alınan bilgilere değerlendirilerek hareket ediliyor. Önceliğimiz binanın altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak. Kesinleşmiş bir şey henüz yok. 14 daire var. Altta da 6 dükkan var. Yan taraftaki binalar da boşaltılmış durumda. Olay netleştikçe Valiliğimiz ilgili kurumlarımız sizleri bilgilendirecektir. Cenab-ı Allah böyle hadiselerden muhafaza eylesin diyoruz. İnşallah iyi haberler almayı temenni ediyoruz.


Ayrıntılar geliyor...

#Konya
#Selçuk Mahallesi
#Bina

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