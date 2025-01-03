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İşte Türkiye’nin en dindar şehri: Konya artık üçüncü sırada

İşte Türkiye’nin en dindar şehri: Konya artık üçüncü sırada

21:143/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bir kişiye 145 caminin düştüğü Kastamonu, 'Türkiye'nin en dindar şehri' ünvanını elde etti.
Bir kişiye 145 caminin düştüğü Kastamonu, 'Türkiye'nin en dindar şehri' ünvanını elde etti.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en dindar şehri Kastamonu oldu. İllerdeki cami sayısının baz alındığı değerlendirmede birinciliği Konya'dan devralan Kastamonu'da 145 kişiye bir cami; ikinci sırada yer alan Samsun'da 497 kişiye cami düşüyor. Daha önce listenin birinci sırasında yer alan Konya'da ise dağılım 705 kişiye bir cami şeklinde. Şehirlerdeki cami yoğunluğu ve nüfus oranları dikkate alınarak belirlenen veriler Kastamonu’nun 'dindarlık' ünvanını kazanmasında büyük rol oynarken, İstanbul ise listenin beşinci sırasında yer aldı.

Yaklaşık 400 bin nüfusa sahip
Kastamonu
, Türkiye'nin 'en dindar' şehri seçildi.
Optimar Araştırma'nın Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)
verilerine dayandırdığı araştırma sonucu
Türkiye’nin en dindar şehirleri
sıralamasında Kastamonu, birinciliği
Konya
’dan devraldı.
Yapılan değerlendirme,
şehirlerdeki cami sayısı
nın nüfusa oranına göre belirlendi.
Kastamonu Şükrü Ünlü Camii

Kastamonu'da 145 kişiye bir cami

Ortaya çıkan verilere göre listenin ilk sırasında yer alan Kastamonu’da 145 kişiye bir
cami
düşerken, toplam cami sayısının 2 bin 605 olduğu belirlendi.

İkinci sırada yer alan Samsun'da ise 497 kişiye bir cami düşerken toplamda 2 bin 751 cami bulunduğu kaydedildi.

Üçüncü sırada yer alan ve daha önce listenin birinci sırasında yer alan Konya’da ise 705 kişiye bir cami oranıyla 3 bin 255 camiye sahip olduğu açıklandı.

Kastamonu Atabeygazi Camisi

İstanbul beşinci sırada yer aldı

Listenin dördüncü sırasındaki Ankara'da bin 807 kişiye bir cami, toplamda 3 bin 199 cami; beşinci İstanbul'da ise 4 bin 500 kişiye bir cami, toplamda 3 bin 555 cami yer aldı.

Kastamonu’nun dindarlık unvanını kazanmasında, şehirlerdeki cami yoğunluğu ve nüfus oranları dikkate alınarak belirlenen verilerin büyük rol oynadığı da kaydedildi.

İşte bazı şehirlerde yer alan cami sayısı

  • Antalya: 2 bin 306 cami
  • Ordu: 2 bin 123 cami
  • Diyarbakır: 2 bin 79 cami
  • Şanlıurfa: 2 bin 107 cami
  • Trabzon: 2 bin 69 cami
  • İzmir: Bin 920 cami
  • Bursa: Bin 789 cami
  • Manisa: Bin 762 cami
  • Balıkesir: Bin 680 cami
  • Erzurum: Bin 625 cami
  • Giresun: Bin 616 cami
  • Mersin: Bin 589 cami
  • Zonguldak: Bin 522 cami
  • Sivas: Bin 375 cami
  • Van: ​Bin 427 cami
  • Elazığ: Bin 17 cami


#Dindar
#Şehir
#Kastamonu
#Türkiye İstatistik Kurumu

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