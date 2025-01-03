İşte Türkiye’nin en dindar şehri: Konya artık üçüncü sırada

Yaklaşık 400 bin nüfusa sahip Kastamonu , Türkiye'nin 'en dindar' şehri seçildi.

Optimar Araştırma'nın Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine dayandırdığı araştırma sonucu Türkiye’nin en dindar şehirleri sıralamasında Kastamonu, birinciliği Konya ’dan devraldı.

Yapılan değerlendirme, şehirlerdeki cami sayısı nın nüfusa oranına göre belirlendi.

Kastamonu Şükrü Ünlü Camii

Kastamonu'da 145 kişiye bir cami

Ortaya çıkan verilere göre listenin ilk sırasında yer alan Kastamonu’da 145 kişiye bir cami düşerken, toplam cami sayısının 2 bin 605 olduğu belirlendi.

İkinci sırada yer alan Samsun'da ise 497 kişiye bir cami düşerken toplamda 2 bin 751 cami bulunduğu kaydedildi.

Üçüncü sırada yer alan ve daha önce listenin birinci sırasında yer alan Konya’da ise 705 kişiye bir cami oranıyla 3 bin 255 camiye sahip olduğu açıklandı.

Kastamonu Atabeygazi Camisi

İstanbul beşinci sırada yer aldı

Listenin dördüncü sırasındaki Ankara'da bin 807 kişiye bir cami, toplamda 3 bin 199 cami; beşinci İstanbul'da ise 4 bin 500 kişiye bir cami, toplamda 3 bin 555 cami yer aldı.

Kastamonu’nun dindarlık unvanını kazanmasında, şehirlerdeki cami yoğunluğu ve nüfus oranları dikkate alınarak belirlenen verilerin büyük rol oynadığı da kaydedildi.

İşte bazı şehirlerde yer alan cami sayısı

Antalya: 2 bin 306 cami

Ordu: 2 bin 123 cami

Diyarbakır: 2 bin 79 cami

Şanlıurfa: 2 bin 107 cami

Trabzon: 2 bin 69 cami

İzmir: Bin 920 cami

Bursa: Bin 789 cami

Manisa: Bin 762 cami

Balıkesir: Bin 680 cami

Erzurum: Bin 625 cami

Giresun: Bin 616 cami

Mersin: Bin 589 cami

Zonguldak: Bin 522 cami

Sivas: Bin 375 cami

Van: ​Bin 427 cami

Elazığ: Bin 17 cami







