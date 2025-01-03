İşte Türkiye’nin en dindar şehri: Konya artık üçüncü sırada

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en dindar şehri Kastamonu oldu. İllerdeki cami sayısının baz alındığı değerlendirmede birinciliği Konya'dan devralan Kastamonu'da 145 kişiye bir cami; ikinci sırada yer alan Samsun'da 497 kişiye cami düşüyor. Daha önce listenin birinci sırasında yer alan Konya'da ise dağılım 705 kişiye bir cami şeklinde. Şehirlerdeki cami yoğunluğu ve nüfus oranları dikkate alınarak belirlenen veriler Kastamonu’nun 'dindarlık' ünvanını kazanmasında büyük rol oynarken, İstanbul ise listenin beşinci sırasında yer aldı.
Kastamonu'da 145 kişiye bir cami
İkinci sırada yer alan Samsun'da ise 497 kişiye bir cami düşerken toplamda 2 bin 751 cami bulunduğu kaydedildi.
Üçüncü sırada yer alan ve daha önce listenin birinci sırasında yer alan Konya’da ise 705 kişiye bir cami oranıyla 3 bin 255 camiye sahip olduğu açıklandı.
İstanbul beşinci sırada yer aldı
Listenin dördüncü sırasındaki Ankara'da bin 807 kişiye bir cami, toplamda 3 bin 199 cami; beşinci İstanbul'da ise 4 bin 500 kişiye bir cami, toplamda 3 bin 555 cami yer aldı.
Kastamonu’nun dindarlık unvanını kazanmasında, şehirlerdeki cami yoğunluğu ve nüfus oranları dikkate alınarak belirlenen verilerin büyük rol oynadığı da kaydedildi.
İşte bazı şehirlerde yer alan cami sayısı
- Antalya: 2 bin 306 cami
- Ordu: 2 bin 123 cami
- Diyarbakır: 2 bin 79 cami
- Şanlıurfa: 2 bin 107 cami
- Trabzon: 2 bin 69 cami
- İzmir: Bin 920 cami
- Bursa: Bin 789 cami
- Manisa: Bin 762 cami
- Balıkesir: Bin 680 cami
- Erzurum: Bin 625 cami
- Giresun: Bin 616 cami
- Mersin: Bin 589 cami
- Zonguldak: Bin 522 cami
- Sivas: Bin 375 cami
- Van: Bin 427 cami
- Elazığ: Bin 17 cami