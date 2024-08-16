Areda Survey araştırdı: Kendinizi deprem tehdidi altında hissediyor musunuz?

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3 bin 307 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 63’ü kendisini deprem tehdidi altında hissediyor. Depremle ilgili herhangi bir tehdit altında hissetmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 37.

Depreme karşı en çok gençler tedirgin

Araştırmanın dikkat çekici detaylarından biri, depremle ilgili en büyük endişe yaşayan yaş grubunun yüzde 73,8 ile 18-34 yaş aralığındaki gençlerden oluşması. Bu yaş grubunun yalnızca yüzde 26,2’si kendisini depreme karşı güvende hissediyor. Gençleri yüzde 58,7 ile 35-54 yaş aralığındaki katılımcılar takip ediyor. Bu yaş aralığındaki gençlerin yüzde 41,3’ü depreme karşı kendisini güven içinde hisseden katılımcılar arasında yer alıyor. Depreme karşı en az kaygılı olan yaş grubu yüzde 55,2 ile 55 yaş ve üzerindekiler. Bu yaş grubunun yüzde 44,8’i ise kendisini depreme karşı güvende hissettiğini belirtiyor. Tüm yaş gruplarında depreme karşı güvensizlik hissi daha yüksek bir orana sahip olduğu anlaşılıyor.