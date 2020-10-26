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ZONGULDAK GENEL SAĞLIK

Bir yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu: Doktor müdahalesi ile çıkarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir yaşındaki D.D.Ç, yuttuğu madeni parayı acil serviste doktorların müdahalesi sırasında kusarak çıkardı. Doktor Nevzat Çimenoğlu, ailelerin bu tür durumlarda yapılacak ilk müdahaleyi iyi bilmeleri gerektiğini ifade ederek, "Bir yaşına kadar olan bir bebekse ayaklarından tutup yukarı kaldırıyoruz. Ayrıca sırtına vurarak hava yoluyla atmaya çalışıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
D.D.Ç.'nin çekilen röntgeninde 25 kuruşluk madeni para sindirim sistemi girişinde tespit edildi.
D.D.Ç.'nin çekilen röntgeninde 25 kuruşluk madeni para sindirim sistemi girişinde tespit edildi.

Ereğli'de evde oynarken madeni para yutan bir yaşındaki D.D.Ç., ailesi tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu D.D.Ç.'nin çekilen röntgeninde 25 kuruşluk madeni para sindirim sistemi girişinde tespit edildi. Yapılan muayenede madeni paranın bebeğin yemek borusuna zarar vermediği anlaşıldı. Doktorların müdahalesi sırasında D.D.Ç., kusması sonucu madeni para kendiliğinden çıktı. Sağlık durumu iyi olan D.D.Ç., taburcu edildi.

DHA

Doktor Nevzat Çimenoğlu, çocuklarda yabancı cisim yutma durumunu sıklıkla yaşadıklarını söyledi. Ailelerin böyle bir durumda karşılaşmaları halinde yapacakları ilk müdahaleyi anlatan Dr. Çimenoğlu, şunları söyledi:

  • "Böyle durumlarda ne yapılması gerekiyor? Önce telaşlanmayacağız. Kesinlikle telaşlanılmaması gerekiyor. İkincisi hemen 112 Acil'in aranması gerekiyor. Ambulansı gelinceye kadar ilk yardım yapılması gerekiyor. Eğer bu hastamız 1-2 aylık bir bebekse, bir yaşına kadar olan bir bebekse ayaklarından tutup yukarı kaldırıyoruz. Ayrıca sırtına vurarak hava yoluyla atmaya çalışıyoruz. Yetişkinlerde bizim yapmamız gereken valsalva manevrası dediğimiz, akciğer içerisindeki o havayı hızla dışarıya attırmamız lazım. O havada önündeki yabancı cismi dışarı atması lazım. Yetişkinlerde sırtına vurarak çıkartmak mümkün değildir. Bu manevrayla çıkarttırmaya çalışıyoruz."

Oyuncak parçalarına dikkat

Yabancı cismin yemek borusunu geçerek mideye gitmesi durumunda doğal yollarla çıkmasını beklediklerini ifade eden Dr. Çimenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Yabancı cisim mideye indiyse yani yemek borusundan doğru mideye gittiyse bizim için çok çok daha az tehlikeli. Büyük abdest, dışkıyla çıkma ihtimali büyük oranda oluyor. Ancak keskin bir cisim ise tabii ki tehlikeli ama esas sıkıntı nefes yoğunluğu gırtlağı tıkarsa ya da nefes borusuna giderse o zaman çok tehlikeli oluyor. Özellikle bebeklerdeki en sık karşılaştığımız şeyler bu küçük oyuncak parçaları. Okul çağındaki çocuklarda da en çok tükenmez kalemin üstündeki tıpa gibi cisimlerin yutulmasıyla da çokça karılaşıyoruz."
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