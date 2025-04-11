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BM Genel Kurul Başkanı ile görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Dünya beşten büyüktür' mesajı

BM Genel Kurul Başkanı ile görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Dünya beşten büyüktür' mesajı

18:5111/04/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM 79. Genel Kurul Başkanı Yang ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM 79. Genel Kurul Başkanı Yang ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang ile bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin, "BM reformuna ve çok taraflı diplomasinin geleceğine kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Dünya beşten büyüktür' anlayışıyla daha adil, daha kapsayıcı ve etkin bir küresel sistem için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nde, ikili temasları kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve İsrail'in uyguladığı sistematik soykırım başta olmak üzere, Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir vizyona dönüşen Sıfır Atık inisiyatifinden, BM reformuna ve çok taraflı diplomasinin geleceğine kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Dünya beşten büyüktür' anlayışıyla daha adil, daha kapsayıcı ve etkin bir küresel sistem için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."


#Cevdet Yılmaz
#Birleşmiş Milletler
#Philemon Yang
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