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POLİTİKA

Boğaziçili doktora öğrencisi Ercan Çankaya'dan başörtülülere tehdit: Üniversitelere giremeyeceksiniz gericilik yasaklanacak

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü doktora öğrencisi Ercan Çankaya, sosyal medya hesabından İslam düşmanlığı yaparak, başörtülü öğrencilere nefret kustu. Bununla da yetinmeyen Çankaya'nın başörtülüleri tehdit ederek, "Üniversitelere giremeyeceksiniz gericilik yasaklanacak" ifadelerini kullanması büyük tepki topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçili doktora öğrencisi Ercan Çankayadan başörtülülere tehdit: Üniversitelere giremeyeceksiniz gericilik yasaklanacak
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Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlatılan eylemler, Kabe fotoğrafının yere serilmesi skandalı, LGBT eylemleri gibi birçok olayla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi, şimdi de doktora öğrencisi Ercan Çankaya'nın tweetleri ile konuşuluyor.

  • Geçtiğimiz günlerde LGBT'lilere destek protestoları sırasında başörtülü genç bir kadının sahneye çıkıp arkadaşlarına destek verdiğini söylediği tiyatronun ardından, üniversitede başörtülülere yapılan tehditler ortaya çıktı.

Boğaziçi'nde başörtüsü yasaklanacak

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü doktora öğrencisi Ercan Çankaya, sosyal medya hesabından İslam düşmanlığı yaparak, başörtülü öğrencilere nefret kustu. Başörtülü bir öğrencinin “Başörtülü eğitim hakkının zaten bizlerin hakkı olduğunu, normalinin zaten bunun aykırılığına karşı geçmek olduğunu, bu yüzden size minnet etmek zorunda olmadığınızı anlayacaksınız” sözlerini alıntılayan Çankaya, haddini aşan sözler kullandı.

Boğaziçi’nde yeni provokasyon
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Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
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Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.


"Türbanlılar üniversiteye giremeyecek"

Başörtüsüyle üniversiteye girilmemesi gerektiğini savunan Çankaya, “Senin türban üniversiteye girip girmemeni savunmak ‘normal ya da anormal’ sıfatlarıyla tanımlanabilecek bir konu değil. Basit bir yönetmelik meselesi. Bence girmemeniz gerekiyor, giremeyeceksiniz de. Bugünler geçici. Üniversitelerde gericilik yasaklanacak” ifadelerini kullandı. Başörtülü öğrenci ise Çankaya’ya "Dördüncü üniversitemi okuyacağım. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin" sözleriyle karşılık verdi.

  • Çankaya ise hadsiz ifadelerine devam ederek "Dördüncüye yetişir bence 'türban' yasağı. Tadını çıkar" diyerek İslam düşmanlığını gözler önüne serdi.

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