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BOLU

Bolu'da sudan zehirlenen 146 kişi taburcu b hastanın tedavisi sürüyor

Bolu'nun Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde içme suyundan 148 kişi zehirlenip, bir kişi yaşamını yitirirken, hastanede tedavi gören bir hasta kaldı, diğerleri taburcu oldu. Tedavisi devam eden hastanın da sağlık durumunun da iyiye gittiği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Boluda sudan zehirlenen 146 kişi taburcu b hastanın tedavisi sürüyor
Çaydurt Mahallesi

Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı ile başlayan süreçte, çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi.

Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. 148 kişi zehirlendi, 1 kişi yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan 146 kişi taburcu oldu, bir hastanın ise tedavisi sürüyor. Bu hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Tüm şebeke suyu hatlarının tamamen yenilendiği ve içme suyunun verildiği köydeki mikrobun türüyle alakalı henüz açıklama yapılmadı. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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