Bolu’da içme suyu zehirlenmesinden bir kişi hayatını kaybetti

Kayınvalidesi ile annesi rahatsızlanan Sedat Keskinkılıç ise \"Rahatsız olan annem ve kayınvalidem. Dün de üniversiteye oğlumu götürdüm. Oğlum da bir şey yok ama mahallede var. Annemin durumu ciddi. Bayramın 4'üncü gününden beri yatıyor. Kayınvalidem de bugün rahatsızlandı. Onun da yatışını yaptık. Neden olduğunu bilemiyoruz. Annem harici kimsede yok. Aynı besinler, aynı ortam. Nedenini bilemiyoruz\" ifadelerini kullandı.