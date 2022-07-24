​Bolu’dan acı haber geldi: Zehirlenen 17 kişi yoğun bakımda

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde, zehirlenenlerin sayısı artarken, ilk vefat haberi de geldi. Vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı’nda ziyarete giden Eyüp Ertem (49), ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.

HASTA SAYISI 123’E YÜKSELDİ

Bolu’da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zehirlenme olayıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. 17'si yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

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VALİDEN ZİYARET

Bu arada Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek Ankara'da tedavi altına alınan hastaları ziyaret etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Kılıç, Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastaneye başvuran ve tedavileri için Ankara Şehir, Sami Ulus Eğitim ve Araştırma ile Cebeci hastanelerine sevk edilen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla ilgilenen Kılıç, tüm vatandaşların tedavi süreçleri hakkında doktorlardan ayrıntılı bilgi alarak süreci yakından takip ettiğini kaydetti.