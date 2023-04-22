Bunlara yuh yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim, tabii yuh yetmez. 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz” dedi. Cuma namazını, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii’nde kılan Erdoğan, namazın ardından caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla avlusunda düzenlenen törende konuştu.

Sultanahmet Camii ve külliyesinin restorasyonu bile iftihar verici bir eser olduğunu vurgulayan Erdoğan şunları ifade etti: “Şöyle minarelere baktığımız zaman bu yükselen minareler bize ayrı bir gurur veriyor. Allah’a hamdolsun. Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik. Camimizde kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak Kur’an-ı Kerim’lerin, huzura kavuşacak gönüllerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”