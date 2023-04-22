|
Reklam
Reklam
Gündem

Bunlara yuh yetmez

Cuma namazını, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Rabia Şenol
04:00 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu biten Sultanahmet Camii’nin açılışını yaparak cuma namazını burada kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu biten Sultanahmet Camii’nin açılışını yaparak cuma namazını burada kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim, tabii yuh yetmez. 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz” dedi. Cuma namazını, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii’nde kılan Erdoğan, namazın ardından caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla avlusunda düzenlenen törende konuştu.

RESTORASYONU BİLE İFTİHAR VERİCİ

Sultanahmet Camii ve külliyesinin restorasyonu bile iftihar verici bir eser olduğunu vurgulayan Erdoğan şunları ifade etti: “Şöyle minarelere baktığımız zaman bu yükselen minareler bize ayrı bir gurur veriyor. Allah’a hamdolsun. Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik. Camimizde kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak Kur’an-ı Kerim’lerin, huzura kavuşacak gönüllerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”



#Recep Tayyip Erdoğan
#Sultanahmet Camii
#Seçim
5 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.