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ADANA

Bunun adı vicdansızlık: İşitme cihazı çalınan Yusuf sessizliğe mahkum oldu

Adana’da işitme engelli 14 yaşındaki çocuğun işitme cihazı parkta arkadaşlarıyla oynadığı sırada yaşanan kavga sırasında çalındı. 3 aydır duymayan çocuğun annesi Hatice Demirci, cihazı çalanlara seslenerek "Eve ağlayarak geldi durumu anlattı. Karakola gittim ama bir sonuç çıkmadı. Aziz mübarek günlerde bir yardım bekliyorum. O cihazı çalanı Allah’a havale ediyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Bunun adı vicdansızlık: İşitme cihazı çalınan Yusuf sessizliğe mahkum oldu
İşitme cihazı çalınan Yusuf yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde oturan 14 yaşındaki Yusuf Çelik’e 1 buçuk yaşında her iki kulağındaki yüzde 90 işitme kaybı nedeniyle değeri 30 bin lira olan işitme cihazı takıldı. Cihaz sayesinde duymaya başlayan ve hayatını idame ettiren çocuk, geçen 1 Şubat günü arkadaşlarıyla oynamak için parka gitti. İddiaya göre çocuklar arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sırasında başka mahalleden tanımadığı bir çocuk, Yusuf’un kulağındaki işitme cihazını alarak kaçtı. Ağlayarak eve gelen çocuk durumu annesine anlattı. Anne cihazı bulmak için her yeri aradı ancak cihaz bulunamadı.

  • Aile bunun üzerine durumu Akıncılar Polis Merkezi Amirliği’ne bildirdi fakat çevrede güvenlik kamerası olmaması nedeniyle küçük çocuğun işitme cihazı 3 aydır bulunamadı.

Akülü sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar
OYNAT 01:01
Akülü sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar
Adana'da, geçen ay akülü tekerlekli sandalyesi motosikletli üç kişi tarafından çalınan bedensel engelli Murat Karakuş, 'Hırsızlar yakalandı ama sandalyemi satmışlar. Benim hayatım bu kadar ucuz mu? Benim hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar' diye konuştu.


“Eve ağlayarak geldi”

Anne Hatice Demirci, aylardır oğlunun duymadığını belirterek, “Oğlum 1 buçuk yaşında ameliyat oldu ve devlet bize bu cihazı verdi. Olay günü oğlum parka gitmiş ve orada arkadaşları arasında kavga çıkmış. Bir çocuk cihazını çalmış gitmiş. Eve ağlayarak geldi durumu anlattı. Karakola gittim ama bir sonuç çıkmadı” diye konuştu. Oğlunun duymasını istediğini söyleyen anne Demirci, “Aziz mübarek günlerde bir yardım bekliyorum. Sadece oğlum duysun bir anne olarak bu bana yeter. Cihazın değeri 30 bin lira ve onu da alamıyorum. İşitme engelliler okuluna gidiyordu, şu anda ona da gitmiyor. Arkadaşları arasında da mahcup oluyor” ifadelerini kullandı.

"Allah'a havale ediyorum"

Cihazı çalan kişiye de seslenen Hatice Demirci, “O cihazı çalanı Allah’a havale ediyorum. Benim oğlumu böyle yarım bıraktığı için Allah onun hakkından gelsin. O cihaz onun bir işine yaramaz. Benim oğlum zaten yarım şu anda, daha kötü halde bıraktı” dedi. İşaret diliyle konuşabilen Yusuf Çelik ise yeni bir cihaz istediğini söyledi.

Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar: Yalvarıyorum lütfen getirin
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Olay, geçen 27 Aralık Pazar günü Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün kimliği belirsiz 3 kişi bedensel engelli Murat Karakuş’un (18) evinin önünde bulunan akülü tekerlekli sandalyesini motosikletin sepetine yükleyip götürdü.
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Sabah kalktığında sandalyesini yerinde göremeyen Karakuş, önce etrafa ardından da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına baktı. Kameradan hırsızların akülü tekerlekli sandalyesini çaldığını gören genç, durumu polise bildirdi.
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Olay yerine gelen ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı ancak aradan geçen 1 ayda hırsızlar yakalanamadı.
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‘Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar’ diyerek feryat eden Murat Karakuş, “Ben burada 4 yıldır oturuyorum ve sandalyemi hep evin önüne koyarım. O gün sabah kalktığımda akülü arabamı yerinde bulamadım. Kameraya baktığımızda ise 3 kişinin gelip sandalyeyi motosiklete yüklediğini gördüm. 1 aydır yerdeyim” ifadelerini kullandı.
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Hırsızlardan akülü tekerlekli sandalyesini geri isteyen Karakuş, “Lütfen akülü tekerlekli sandalyemi geri getirsinler. Hiç kimse yıllardır akülü arabamı tenezzül edip almadı. Buradan onlara sesleniyorum akülü arabamı getirsinler. Bu kadar insanlar karaktersizlermiş. İnsanlarda merhamet denen bir şey yok. Bu benim hayatım.
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Benim ayaklarımı değil kalbimi çaldılar. 1 aydır yerdeyim. Çıkamıyorum evden. Sürünerek mi çıkayım dışarı. Bir an önce Allah rızası için akülü arabamı getirsinler. Yalvarıyorum. Alacak durumumuz da yok. Bir tane bile ayağım tutmuyor. Biri tutsa en azından bastonla bir yerlere giderim. Hırsıza yalvarıyorum lütfen getirsinler” diye konuştu.
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Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar: Yalvarıyorum lütfen getirin
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün akülü tekerlekli sandalyesi çalınan bedensel engelli Murat Karakuş hayatının şokunu yaşadı. Hırsızlara seslenen 18 yaşındaki genç, "Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar. Lütfen akülü tekerlekli sandalyemi geri getirsinler. İnsanlarda merhamet denen bir şey yok. 1 aydır yerdeyim. Çıkamıyorum evden. Sürünerek mi çıkayım dışarı. Bir an önce Allah rızası için akülü arabamı getirsinler" diye feryad etti.
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