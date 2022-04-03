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BURSA

Bursa’da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı

Bursa’da iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı yerini ses bombasına bıraktı. Top bombaları çevre kirliliğine yol açması ve ayrıca ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması sebebiyle, sahur ve iftar saatinde itfaiye ekipleri Tophane’de ses bombası patlatıyor.

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Haber Merkezi İHA
Bursa’da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı
Bursa’da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı.

Bursa’da iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı yerini ses bombasına bıraktı. Top bombaları çevre kirliliğine yol açması ve ayrıca ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması sebebiyle, sahur ve iftar saatinde itfaiye ekipleri Tophane’de ses bombası patlatıyor.

DAHA PRATİK BİR UYGULAMA


Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için Osmanlı’dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu, yerini daha pratik ve kullanışlı olan ses bombasına bıraktı. Top bombalarında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması ve ayrıca ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması sebebiyle bu uygulamaya geçen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, sahur saatinde Tophane’de ses bombasını kontrollü bir şekilde patlatıyor.
Ses bombasının patlatılmasıyla, işlevini kaybeden eski toplar da artık sadece turistlerin fotoğraf çekildiği, Tophane surlarında süs eşyası haline geldi.

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor: Mahalleli 'pilava pilava' sözleriyle uyandırılıyor
FOTOĞRAF 10
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Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.<br>
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Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalmıyor.<br>
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Nüfusu yaklaşık 15 bin olan Emirsultan Mahallesi'nde oturan vatandaşların 'pilava pilava' diye seslenerek sahura uyandırıldığını belirten Emirsultan Mahallesi Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı, şunları söyledi:<br>
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''Ramazan ayında Emirsultan Mahallesi'nde kesinlikle davul çalınmıyor. Emirsultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı ve peygamber torunu olduğu için mahallemizde kesinlikle davul çalınmamakta. Mahalle sakinlerimizi davulcularımız sahura ''pilava pilava' diyerek zile basarak kaldırmaktadır. Vatandaşımız da Emirsultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı bu durumu memnuniyetle karşılıyor. Bu yüzyıllardır böyle giden bir olay. Bir sonraki nesillerimizde saygıdan dolayı bu geleneği devam ettireceklerine inanıyorum.\"<br>
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Mahalle sakinlerinden Şerafettin Torun, ''Yüzyıllardan beri olan bu gelenek atalarımızdan dedelerimizden gelen bir gelenek. Burada davul çalınmaz, vatandaşlar 'pilava pilava' diyerek zillerine basarak uyandırılır. Peygamber efendimizin torunu yatıyor burada, ona saygıdan dolayı davul çalınmaz. Eskilerden beri bu gelenek sürüyor. Mahallemize yeni taşınanlar için de bu durumun esprisi var. Davulcularımız pilava pilava dediği zaman yeni taşınanlar tencerelerini alarak aşağıya iniyorlar. Sonradan 'pilava pilava' denmesinin gerçeğini öğreniyorlar'' diye konuştu.
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Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor: Mahalleli 'pilava pilava' sözleriyle uyandırılıyor
Bursa'da yüzyıllardır Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, burada yaşayanları 'Pilava pilava' diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.


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