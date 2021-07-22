Gündem Büyük tepki toplamıştı Konyada meşaleli sema gösterisi için yasal işlem başlatılacak
KONYA

Büyük tepki toplamıştı: Konya'da meşaleli sema gösterisi için yasal işlem başlatılacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir düğünde semazenin eteklerine ve kollarına meşale ve ışıklandırılmalar takılarak yapılan sema gösterisine Twitter hesabından tepki gösterdi. Altay, "Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyük tepki toplamıştı: Konyada meşaleli sema gösterisi için yasal işlem başlatılacak
Meşaleli sema gösterisi sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Henüz nerede gerçekleştirildiği belirlenemeyen düğünde, bir semazenin eteklerine ve kollarına meşale ve ışıklandırılmalar takılarak yapılan sema gösterisinin videosu sosyal medyada tepki topladı.

"Bu edepsizliği kınıyorum"

Semazenin gösterisiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği şartlara aykırı olarak, aslına uygun olmayan sema töreni ve gösteri yapılamaz. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız” dedi.

Bardakçı'dan Türkçe Kur'anlı kadın semazenli sözde Şeb-i Arus düzenleyen İBB'ye tepki: Sırada İstiklal Mahkemeleri mi var?
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İBB’nin sözde Şeb’i Arus programında kadın-erkek sema yaptı Kuran’ı Kerim Türkçe okundu
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İBB’nin sözde Şeb’i Arus programında kadın-erkek sema yaptı Kuran’ı Kerim Türkçe okundu
İBB, Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı ile birlikte İstanbul'da bir Mevlana'nın vefatının 747'inci gecesi münasebetiyle Şeb'i Arus etkinliği düzenledi. Mevlevi geleneğinde bulunmayan kadın-erkek bir arada sema gösterisi yapıldı. Kuran'ı Kerim Aşr-ı şerifin Türkçe okunmasının yanı sıra girişteki naat kısmı Farsça aslından değil usule aykırı olarak Türkçe okundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı etkinliğe bir çok kişi büyük tepki gösterdi.
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