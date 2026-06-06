Cenevre kuralları ihlal ediliyor

Düzenlemenin, kurumun uluslararası standartlara uyumunu güçlendirmesi hedefleniyor. Komisyon Başkanı Süleyman Soylu, teklifin Kızılay’a güçlü bir hukuki zemin kazandıracağını belirterek, “109 ülkenin sahip olduğu hukuki yapıyı Kızılay’ımıza kazandırıyoruz” dedi. Teklifte en çok tartışılan başlıklardan biri Kamu İhale Kanunu’na ilişkin düzenleme oldu. Buna göre afet lojistiği, geçici barınma ve bazı stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden doğrudan temin edilebilmesinin önü açılıyor. Türk Kızılayı Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise Gazze, İran ve Lübnan’daki çatışmalara dikkat çekerek uluslararası insancıl hukukun ağır ihlallerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Yılmaz, “1864’te imzalanan Cenevre Sözleşmeleri’nin ortaya koyduğu kurallar bugün büyük ölçüde ihlal ediliyor. Sivillere saldırılamaz, insani yardım engellenemez deniliyordu ancak Gazze’de bunun uygulanmadığını görüyoruz” dedi.