Gündem Cengiz Ünderden Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı
BALİKESİR

Cengiz Ünder'den Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

Milli Takım ve AS Roma Futbol kulübünün başarılı futbolcusu Cengiz Ünder kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Ünder
Cengiz Ünder

Balıkesir Sındırgı İlçe Müftülüğüne babası Hasan Ünder vesilesiyle kurban bağışında bulunan Ünder’in vekaletini Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat Çakar teslim aldı.

SMS ile geri bildirim yapılmasının ardından Cengiz Ünder, bağışın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür etti.

Cengiz Ünder'in babası Hasan Ünder

Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat Çakar, başarılı futbolcu Cengiz Ünder ve ailesinin de Türkiye Diyanet Vakfının hayır kervanına katıldığını söyledi.

Milli futbolcunun bağışını Türkiye Diyanet Vakfına bağışlamasından ayrıca memnuniyet duyduklarını belirten Çakar, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından yürütülen 2019 yılı vekalet yoluyla kurban çalışmaları kapsamında bu yıl inşallah yurt içinde 72 il, 202 ilçede ve 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülke 443 bölgede milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yapılan her bir bağış bizim için çok kıymetli. İnşallah 7 kıtada mazlum, mağdur ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak bayram sevinci yaşamalarına vesile olacağız” diye konuştu.

Rekor talep var

Rekor talep var

Faiz indirimi inşaat sektörünü hareketlendirdi.
Cezerinin prototipi hazır

Cezeri'nin
prototipi hazır

​Selçuk Bayraktar milli uçan arabanın müjdesini verdi.
2 günde13 bin başvuru

2 günde
13 bin başvuru

2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yapıldı.
Saat 10.30'da başladı

Saat 10.30'da başladı

​ABD askerleri ile görüşmeler sürüyor.
Trafiğe kapandı

Trafiğe kapandı

​Rize'de selin ardından heyelan meydana geldi.
5 yıllık imza

5 yıllık imza

​Yusuf Yazıcı transferinin detayları belli oldu.

Konutta en cazip ilçe

Konutta en cazip ilçe

200 binden başlayıp 1 milyon TL'nin üzerine çıkıyor.

Acısına dayanamıyorum

Acısına dayanamıyorum

9 yıldır adını tarlaya yazıyor, görenler hikayesini soruyor.

Gerginliği tırmandıracak adım

Gerginliği tırmandıracak adım

İki haftadan kısa bir sürede dört kez füze denemesi gerçekleştirdi.
Deşifre edilecekler

Deşifre edilecekler

​Konutta faiz indirimi sonrası fırsatçılara dikkat!
Tüm varlıkları donduruldu

Tüm varlıkları donduruldu

Trump'ın imzasıyla ülkenin varlıkları bloke edildi.
7 terörist öldürüldü

7 terörist öldürüldü

Gara'ya düzenlenen hava harekatında PKK'ya bir darbe daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.