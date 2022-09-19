CHP aklımızla alay ediyor: Sarıyer Belediyesi'nden yeni heykel

Vatandaşa hizmeti, heykel yapmak olarak algılayan CHP’li belediyelerin heykel aşkı bitmek bilmiyor. Antalya Belediyesi’nin yaptırdığı 59 Yunan heykelinden sonra, Sarıyer’deki “Fırtınaya Öpücük Heykeli” gündeme geldi. 2019’da fırtınaya dayanamayarak yıkılan elektrik direğini heykele dönüştüren Sarıyer Belediyesi’nin yaptırdığı heykelin açılış görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Heykelin ne amaçla yapıldığını bilmediklerini söyleyen AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, “Sarıyer’imize hiç bir hizmet yapılmazken, vatandaşın aklıyla alay eder gibi, ne olduğu bile anlaşılmayan dudak heykeli gibi işlere yatırım yapmanın hiç bir mantığı olamaz” dedi.

Kilyos Kum Zambakları Parkı’nda bulunan heykel için, sosyal medya kullanıcıları, “Şaka değil gerçek”, “CHP’li belediyeden dev hizmet”, “Asrın projesi” yorumları yaptı.

HEYKELDEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADILAR

Sarıyer Belediyesi’nin vatandaşların temel ihtiyaçları konusunda sağır dilsizi oynadığını söyleyen Kurşun, “Sarıyer Belediyesi’nin böyle işlere kaynak akıtma lüksü yoktur. Hadi yaptınız, bari sahip çıkın, o da yok. Paslanmış, pespaye bir görünümde faydadan çok zararı var. Bir de Sarıyer meydanındaki heykel var. O da ne olduğu belirsiz, martı deseniz martı değil, dinozor deseniz dinozor değil. Bakınız bu güne dek Sarıyer bu iki heykel dışında hizmet almadı. Yazıktır, günahtır bu vatandaşa” diye konuştu.

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ANLAMSIZ VE GEREKSİZ

Sarıyer’de oturan İbrahim Tekcan ise “Heykele bile benzemiyor hiç bir anlam veremedim, bunu ne amaçla yaptıklarını ben de anlayamadım. Bu tarz bir heykelin kimseye bir faydası yok, gereksiz yere yapılmış” dedi. Yine mahalle sakini İlhami Subaşı ise “Sanat edebiyat okulunu bitirmiş bir kişi işsiz kalmasın diye belediye işe alıp, heykel yaptırıyor” ifadelerini kullandı.