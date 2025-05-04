CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıya AK Parti'den ilk tepki: Hukuk önünde hesap verecek

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir."