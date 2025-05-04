AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e saldırıya kınama.
Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreni sonrası çıkışta saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik "Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
, bugün Sırrı Süreyya Önder’in anma töreni için AKM’ye katıldı. Tören sonrası Özel, saldırıya uğradı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıya AK Parti'den ilk tepki: Hukuk önünde hesap verecek
Gündem
04 Mayıs, Pazar
Yanına yaklaşan bir kişi, Özgür Özel’e fiziksel saldırı gerçekleştirerek yüzüne darbe indirdi. O anlarda Özel’in başını tutarak eğildiği, korumalarının ise hızla müdahale ettiği gözlendi. Özel, güvenlik ekipleri tarafından hemen bölgeden uzaklaştırıldı.
Çelik: Saldırgan hukuk önünde hesap verecek
Çelik: Saldırgan hukuk önünde hesap verecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olayla ilgili açıklamada bulundu.
Çelik
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir."
açıklamasında bulundu.
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