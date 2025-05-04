CHP Genel Başkanı Özgür Özel , bugün Sırrı Süreyya Önder’in anma töreni için AKM’ye katıldı. Tören sonrası Özel, saldırıya uğradı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıya siyasilerden tepki yağıyor: Hukuk önünde hesap verecek Gündem





Yanına yaklaşan bir kişi, Özgür Özel’e fiziksel saldırı gerçekleştirerek yüzüne darbe indirdi. O anlarda Özel’in başını tutarak eğildiği, korumalarının ise hızla müdahale ettiği gözlendi. Özel, güvenlik ekipleri tarafından hemen bölgeden uzaklaştırıldı.





Çirkin saldırı sonrası siyasilerden peş peşe tepki mesajları geldi.





Kurtulmuş: Asla kabul edilemez

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.





Millî iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır.





Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum."





Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Millî iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu… — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 4, 2025





Çelik: Saldırgan hukuk önünde hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olayla ilgili açıklamada bulundu.





Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." açıklamasında bulundu.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz.



Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez.



Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 4, 2025

Yerlikaya: Hak ettiği cezayı alacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.





Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.





Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."





CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Toplumuzun huzurunu bozmaya… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 4, 2025

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.





Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.





Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."





CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 4, 2025







