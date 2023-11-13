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CHP'deki değişim İYİ Parti'nin '81 il' kararını değiştirmedi: Genel İdare Kurulu'nun kararı nettir

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'de yaşanan genel başkan değişiminin '81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme' kararlarını etkilemeyeceğini söyledi. "Genel İdare Kurulu’nun aldığı karar nettir." diyen Zorlu, "İYİ Parti 81 ilde aday çıkarma çalışmalarına hızlı bir biçimde devam etmektedir." dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:51 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 20:52 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Kürşad Zorlu

Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Kürşad Zorlu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. 'değişimcilerin' adayı Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu.

İmamoğlu'ndan İYİ Parti ile ittifak açıklaması: Her zaman mümkün

Değişimcilerin ipi göğüslemesi sonrasında açıklama yapan Özel'in en büyük destekçilerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
"İttifakın her zaman mümkün olduğu düşüncesindeyim"
diyerek, 81 ilde kendi adayını çıkaracağını duyuran İYİ Parti'ye göz kırpmıştı.

CHP'deki değişim İYİ Parti'nin '81 il' kararını değiştirmedi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'de yaşanan genel başkan değişiminin '81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme' kararlarını etkilemeyeceğini söyledi.

"Genel İdare Kurulu’nun aldığı karar nettir."
diyen Zorlu,
"Bir başka partinin kongresini aldığımız karar açısından sebep sonuç ilişkisinde değerlendirmiyoruz. İYİ Parti 81 ilde aday çıkarma çalışmalarına hızlı bir biçimde devam etmektedir."
dedi.




#İYİ Parti
#CHP
#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
#Kürşad Zorlu
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