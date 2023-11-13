CHP'deki değişim İYİ Parti'nin '81 il' kararını değiştirmedi: Genel İdare Kurulu'nun kararı nettir

İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, değişimcilerin galip geldiği CHP ile yeni bir ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya yanıt verdi. "Millet İttifakı'ndan çekilme kararımızın arkasındayız." diyen Uz, "Bizim kararımız ve duruşumuz çok net. Bu saatten sonra geri dönmeyiz." diye konuştu.