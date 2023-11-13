CHP'deki değişim İYİ Parti'nin '81 il' kararını değiştirmedi: Genel İdare Kurulu'nun kararı nettir

Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Kürşad Zorlu
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. 'değişimcilerin' adayı Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu.
İmamoğlu'ndan İYİ Parti ile ittifak açıklaması: Her zaman mümkün
CHP'deki değişim İYİ Parti'nin '81 il' kararını değiştirmedi
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'de yaşanan genel başkan değişiminin '81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme' kararlarını etkilemeyeceğini söyledi.