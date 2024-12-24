CHP'li ABB'den tarihi alana 'reklam' işgali: Yargıya taşındı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB), ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yaptı. Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi.

Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda herhangi bir pano inşaatı izninin bulunmadığı tespit edildi.