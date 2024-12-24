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CHP'li ABB'den tarihi alana 'reklam' işgali: Yargıya taşındı

CHP'li ABB'den tarihi alana 'reklam' işgali: Yargıya taşındı

Haber Merkezi
12:0424/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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ABB, bakanlığın uyarısına rağmen panonun montajını tamamladı.
ABB, bakanlığın uyarısına rağmen panonun montajını tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkentin kalbinde yer alan Güvenpark'taki doğal sit alanına izinsiz dijital reklam panosu yerleştirmesini yargıya taşıdı. Bakanlık, panonun kaldırılması için uyarı yazısı gönderirken, söz konusu işgalle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay’ın merkezindeki Güvenpark’ta
“1. Derece Doğal Sit Alanı’nda”
yer alan bölgede herhangi bir izin başvurusu olmadan dev dijital reklam panosunun inşasına başladı.

Mimarlar Odası şikayetçi oldu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB), ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yaptı. Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi.
Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda herhangi bir pano inşaatı izninin bulunmadığı tespit edildi.

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CHP'li ABB'den tarihi alana 'reklam' işgali: Yargıya taşındı
Gündem / Ankara
24 Aralık, Salı

Uyarıları dikkate almayıp montajı tamamladılar

Bakanlık yetkilileri 13 Aralık’ta ABB Başkanlığı yetkilisi ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi.
Ancak 17 Aralık’ta gerçekleştirilen denetimde izinsiz işlemin devam ettiği belirlendi.
  • İzinsiz montajla ilgili haberlerin kamuoyuna yansıması üzerine açıklama yapan ABB, panonun yılbaşı kutlamaları için geçici bir uygulama olduğunu ileri sürdü.

ABB'ye suç duyurusu

Söz konusu işgal ile ilgili ihbarlar üzerine Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplandı.
Komisyon kararıyla ABB’ye söz konusu tabelanın kaldırılması için uyarı yazısı gönderildi ve izinsiz çalışma ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.


#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Güvenpark

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