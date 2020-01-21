CHP'li Batum ve Güneş'in Kanal İstanbul güzergahında arsa aldığı ortaya çıktı

Kanal İstanbul güzergahında arsa sahibi olan CHP'li Süheyl Batum (solda) ve Hurşit Güneş (sağda).

Mega proje Kanal İstanbul'a karşı olan Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının, Arnavutköy ilçe başkanlarının proje güzergahında arsa toplayarak emlakçılık yaptığı ortaya çıkmıştı.

GÜNDEM Kanal İstanbul'un emlakçılığını CHP, HDP ve İYİ Parti ilçe başkanları yapıyor

CHP'li Batum ve Güneş'in arsaları var

yenisafak.com, Kanal İstanbul güzergahından arsa alan CHP'li milletvekillerinin bir kısmına ulaştı. CHP genel başkan eski yardımcısı ve milletvekili Süheyl Batum ile CHP PM eski üyesi ve milletvekili Hurşit Güneş'in bölgede gayrimenkul yatırımları var.

Süheyl Batum (solda) ve Hurşit Güneş (sağda).

12 adet gayrimenkulle Batum 1. sırada

CHP'li vekillerin Kanal İstanbul güzergahındaki mal varlıkları listesinde, toplam 12 adet gayrimenkulle eski genel başkan yardımcısı Süheyl Batım 1. sırada yer alıyor.

CHP'li Batum ve Güneş'in arazileri, Kanal İstanbul etkisiyle günden güne değerleniyor.

Kanal İstanbul'a oldukça yakın konuma sahip 12 gayrimenkulden bazıları şu şekilde:

Haraççı 78 parsel 7250 m2 tarla

Bolluca 381 ada 3 parsel 250 m2 ticari arsa

Haraççı 228 parsel 4825 m2 tarla

Güneş'in arazisi kanal manzaralı

Öte yandan CHP PM eski üyesi ve milletvekili Hurşit Güneş de Kanal İstanbul manzaralı Yeşilbayır mevkiinde arsaya sahip.

Yeşilbayır 1365 parsel 3500 m2