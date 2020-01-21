CHP'li Batum ve Güneş'in Kanal İstanbul güzergahında arsa aldığı ortaya çıktı

Mega proje Kanal İstanbul'a karşı olan Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının, Arnavutköy ilçe başkanlarının proje güzergahında arsa toplayarak emlakçılık yaptığı ortaya çıkmıştı.
CHP'li Batum ve Güneş'in arsaları var
yenisafak.com, Kanal İstanbul güzergahından arsa alan CHP'li milletvekillerinin bir kısmına ulaştı. CHP genel başkan eski yardımcısı ve milletvekili Süheyl Batum ile CHP PM eski üyesi ve milletvekili Hurşit Güneş'in bölgede gayrimenkul yatırımları var.
12 adet gayrimenkulle Batum 1. sırada
CHP'li vekillerin Kanal İstanbul güzergahındaki mal varlıkları listesinde, toplam 12 adet gayrimenkulle eski genel başkan yardımcısı Süheyl Batım 1. sırada yer alıyor.
Kanal İstanbul'a oldukça yakın konuma sahip 12 gayrimenkulden bazıları şu şekilde:
Güneş'in arazisi kanal manzaralı
Öte yandan CHP PM eski üyesi ve milletvekili Hurşit Güneş de Kanal İstanbul manzaralı Yeşilbayır mevkiinde arsaya sahip.
- Yeni kanala sadece birkaç metre uzaklıkta ve 1365 parselde yer alan o arazinin büyüklüğü 3500 m2.