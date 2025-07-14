CHP’li belediye yine suçüstü yakalandı: Baklava kutusu da ders olmadı

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında skandal görüntüler çıkmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca 9 Temmuz’da Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, eski Özel Kalem Oğuz Kaçmaz, İmar Müdürü Aslı Kotan, Avukat Ali Şafak ile Ruhsat Müdürü Evran Buçan gözaltına alındı. Tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, 'başkanın ricası', 'yardım' ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları kaydedildi. Dün Avukat Şafak’ın iskan sorununu çözme karşılığında bir iş insanından 20 bin avro alırken yakalandığı anların görüntüler paylaşıldı.

Operasyon İstanbul Mali Şube ekipleri tarafından yapıldı. Görüntülerde rüşvet pazarlığının Çekmeköy’de bulunan bir AVM’de yapıldığı yer alıyor. Görüşme esnasında Avukat Şafak’ın, “Tamam dosyasına baktıracağım. Ondan yana sıkıntı olmaz, onayı hallederim” dediği, iş insanın ise, “Burada yirmi bin var. Cuma günü 30 daha getireceğim” ifadelerini kullanıyor. Şafak’ın bu duruma sinirlenerek, “O kötü oldu ya” dediği duyuluyor. Görüntüler soruşturma dosyasına dahil edildi. Şafak’ın gözaltına alındığı operasyonun CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter’in 4 Temmuz’da baklava kutusunda 110 bin avro aldığı anlara dair görüntülerin ortaya çıkmasından sadece 5 gün sonra yapıldığı belirlendi. Şafak’ın, İBB’deki yolsuzluk nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile cezaevinde sık sık görüştüğü, aldığı not ve talimatları Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’ya ilettiği belirlendi.