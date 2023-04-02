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CHP’li Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesinin detaylarını anlattı: İnce ortaklığa davet bile edilmemiş

CHP'li Fikri Sağlar, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Muharrem İnce-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun İnce’yi oylar bölünmesin niyetiyle değil, yalnızca kamuoyu baskısı nedeniyle ziyaret ettiğini söyleyen Sağlar, "İnce ortaklığa davet bile edilmemiş" dedi. Sağlar, "İnce'nin yarın cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi beklenmemeli." diye konuştu.

11:19 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP'li Fikri Sağlar, "İnce'nin adaylıktan çekilmesi beklenmemeli" dedi.

CHP'li Fikri Sağlar, "İnce'nin adaylıktan çekilmesi beklenmemeli" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile birlikte kameralar karşısına geçen İnce,
"Sayın Genel Başkan'a tekrar teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, Güle güle. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler herkes ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz"
açıklamasında bulundu.


Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin ardından Halk Tv yayınına katılan CHP’li Fikri Sağlar görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlar, Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi oylar bölünmesin niyetiyle ziyaret etmediğini sadece kamuoyu baskısı yüzünden ziyaret ettiğini ifade etti.

"İnce'nin yarın cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi beklenmemeli"

"İnce ortaklığa davet bile edilmemiş"
diyen Sağlar şöyle konuştu:
"İçerideki görüşmeler sadece Altılı Masa nasıl kuruldu, ne yapmak istiyor, Memleket Partisi Masa nasıl kuruldu, ne yapmak istiyor, deprem bölgesi ve deprem sonrası Türkiye ne duruma düşecek, ve hiç söylenmeyen ve İnce'nin sitemi trollerin Cumhurbaşkanı adaylığı karşısında saldırısına uğramanın sitemi, bunlar konuşulmuş. Çıkarken de Halil İbrahim sofrasından bahsedilmiş. Bir ön görüşme yapılmadığına göre, İnce'nin yarın cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi beklenmemeli. Çünkü bu tip işlerde hazırlık olur. Bu ön hazırlık ikinci, üçüncü adamlar vasıtasıyla yapılır sonra liderler giderler o hazırlığın üzerinde son rötuşları yaparlar ve karara bağlarlar.
Bu biraz toplumun baskısıyla yapılmış bir görüşme gibi oldu. Yani diğer siyasi partilere de gidiliyor, buraya da gidelim. Ben olsaydım Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde önce Muharrem'den başlardım. Çünkü Muharrem geçen 2018'de yüzde 30.67 oy almış CHP yüzde 22.67 oy aldığı bir noktada."


#Muharrem İnce
#Fikri Sağlar
#Kemal Kılıçdaroğlu
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