CHP’li Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesinin detaylarını anlattı: İnce ortaklığa davet bile edilmemiş

"İçerideki görüşmeler sadece Altılı Masa nasıl kuruldu, ne yapmak istiyor, Memleket Partisi Masa nasıl kuruldu, ne yapmak istiyor, deprem bölgesi ve deprem sonrası Türkiye ne duruma düşecek, ve hiç söylenmeyen ve İnce'nin sitemi trollerin Cumhurbaşkanı adaylığı karşısında saldırısına uğramanın sitemi, bunlar konuşulmuş. Çıkarken de Halil İbrahim sofrasından bahsedilmiş. Bir ön görüşme yapılmadığına göre, İnce'nin yarın cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi beklenmemeli. Çünkü bu tip işlerde hazırlık olur. Bu ön hazırlık ikinci, üçüncü adamlar vasıtasıyla yapılır sonra liderler giderler o hazırlığın üzerinde son rötuşları yaparlar ve karara bağlarlar.