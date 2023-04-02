CHP’li Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesinin detaylarını anlattı: İnce ortaklığa davet bile edilmemiş

CHP'li Fikri Sağlar, "İnce'nin adaylıktan çekilmesi beklenmemeli" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin ardından Halk Tv yayınına katılan CHP’li Fikri Sağlar görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlar, Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi oylar bölünmesin niyetiyle ziyaret etmediğini sadece kamuoyu baskısı yüzünden ziyaret ettiğini ifade etti.