Gündem CHPli Gürsel Tekinin olay açıklamaları sosyal medyada yeniden gündeme geldi Hayatımın her alanında haram para kazandım
POLİTİKA

CHP'li Gürsel Tekin'in olay açıklamaları sosyal medyada yeniden gündeme geldi: Hayatımın her alanında haram para kazandım

CHP'li milletvekili Gürsel Tekin'in yaklaşık iki yıl önce yaptığı "Hayatımın her alanında haram para kazandım" açıklaması yeniden gündem oldu. Tekin'in bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Gürsel Tekinin olay açıklamaları sosyal medyada yeniden gündeme geldi: Hayatımın her alanında haram para kazandım
CHP'li milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu 'Açıkça' programına konuk olmuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Tekin'in canlı yayında dili sürçtü.

Kendisine çaycı, garson diyenlere tepki gösteren Tekin, "Çok şükür çaycılık da yaptım, garsonluk da yaptım. Hayatımın her alanında haram para kazandım" dedi.

Tekin'in cümleleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karadağ, araya girerek düzeltmesi için uyarılarda bulundu.

Yaşanan bu olay sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Birçok kullanıcı olayı hatırlattı.

HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu Gürsel Tekin anlattı: Toplantıyı bizi korumak için tek başına düzenlediler
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HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu Gürsel Tekin anlattı: Toplantıyı bizi korumak için tek başına düzenlediler
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CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?
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CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?
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CHP'li Gürsel Tekin: Ne var bunda abartılacak bir durum değil
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Gürsel Tekin: İlk kez Cuma namazına gittim fetva okudular
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