CHP'li Gürsel Tekin'in olay açıklamaları sosyal medyada yeniden gündeme geldi: Hayatımın her alanında haram para kazandım

CHP'li Gürsel Tekin: Ne var bunda abartılacak bir durum değil

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından mecliste gerçekleştirdiği protestoya yönelik soruya, 'Ne var yani bunda? Seçilmiş bir milletvekilidir. Hakları gasp edilmiştir. Bu son derece doğaldır. Abartılacak bir durum değil' şeklinde yanıt verdi.