Gündem CHPli vekil Bekaroğlundan mültecileri hedef alan Bolu Belediye Başkanı Özcana tepki CHP nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez
POLİTİKA

CHP'li vekil Bekaroğlu'ndan mültecileri hedef alan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: CHP nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın, mültecileri hedef alan açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 'parti politikaları' üzerinden tepki gösterdi. "Mültecilerden 10 kat yüksek bedelli su faturası almayı planlıyoruz" diyen Özcan'ı, isim vermeden hedef alan Bekaroğlu, "CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli vekil Mehmet Bekaroğlundan mültecileri hedef alan Bolu Belediye Başkanı Özcana tepki: CHP nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez
Mehmet Bekaroğlu - Tanju Özcan

Her fırsatta savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye’ye gelen Suriyeli mültecileri hedef alan açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, bugün yaptığı açıklamayla, şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacaklarını söyledi.

Özcan, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan gitmediğini ifade ederek, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız" dedi.

CHP'de 'mülteci çatlağı': Nefret söylemi kokan girişim asla kabul edilemez

Söz konusu açıklamaların ardından CHP'de 'mülteci' çatlağı yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden Özcan'ı eleştirdi.

CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu ifade eden Bekaroğlu, "Parti programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız
GÜNDEM
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız
OYNAT 00:59
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz' açıklamasından sonra CHP'li Bolu Belediyesi harekete geçti. Yerel seçimler öncesi 'Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz' diyen, belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk ırkçı 'hizmeti'ni Suriyelilere verilen yemeği keserek yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı. Özcan, bu kararını 'Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik' diyerek savundu.

Özcan, 'Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız.

Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin.' dedi.
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