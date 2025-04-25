CHP’nin +18 23 Nisan kutlaması!

CHP’li Balıkesir Altıeylül Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda skandal bir organizasyona imza attı. Asuva Park’ta düzenlenen kutlamalarda aileler ve çocukları önünde direk dansı gösterisine yer verildi. Etkinliğe katılan vatandaşların yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da görüntülere sert tepki gösterdi. Ailelerin ve çocukların bulunduğu ortamda sahnelenen ahlak dışı gösteri sonrası Balıkesir Valiliği devreye girdi.





İÇİŞLERİ'NDEN MÜFETTİŞ

İçişleri Bakanlığı’nca konuya ilişkin müfettiş görevlendirilmesi talep edildi. Balıkesir Valiliği açıklamasında söz konusu gösterinin 23 Nisan gibi çocuklara armağan edilmiş bir bayramda yapılmasının “Kabul edilemez” olduğu vurgulandı. İçişleri Bakanlığı da müffetti görevlendirdi.





PERSONELE YIKTI

Kamuoyundan gelen yoğun baskı sonrası Altıeylül Belediyesi ise yaptığı açıklamayla Kültür Müdürü’nün görevden alındığını ve etkinliği düzenleyen firma hakkında da işlem başlatıldığını duyurdu. Ancak belediyenin açıklamasında suçu yalnızca firmaya ve personele yüklemesi dikkat çekti. Belediyeden yapılan açıklamada, gösterinin etkinlik programı dışında gerçekleştiği, belediyenin bilgisi dışında sahnelendiği öne sürülerek kamuoyunun tepkisi yumuşatılmaya çalışıldı.



