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CHP'nin siber güvenlik sorumlusu 'Sistemler çöktü' iddialarını yalanladı: Tıkır tıkır çalıştı bir saniye bile aksamadı

Muhalefet, 14 Mayıs seçimlerinde henüz oy sayımı devam ederken 'Öndeyiz', 'Kazanıyoruz' algısı oluşturmak için vatandaşları yanıltmaya çalıştı. CHP yandaşı gazeteciler ise muhalefetin yanıltıcı söylemlerini CHP Genel Merkezi'nde sistemlerin çökmesine bağladı. CHP'nin iletişim stratejisinin çöktüğü, bu sebeple vatandaşlara gerçek dışı bilgiler aktarıldığı yönündeki iddialara CHP'nin siber güvenlik sorumlusu Sedat Doğan'dan cevap geldi. "Artık gerçekleri konuşma vakti" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Doğan, "Sistemimiz tıkır tıkır çalıştı, bir saniye bile aksamadı, en ufak bir hata bile olmadı." dedi. Doğan, "Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu." ifadesini kullandı.

12:26 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'nin siber güvenlik sorumlusu Sedat Doğan, seçim gecesi sistemlerin sorunsuz çalıştığını ve hiçbir aksama olmadığını açıkladı.

CHP'nin siber güvenlik sorumlusu Sedat Doğan, seçim gecesi sistemlerin sorunsuz çalıştığını ve hiçbir aksama olmadığını açıkladı.

Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gidecek. İkinci turda 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 49,51 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,88 oy alan Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olmasına rağmen kazandıklarını iddia etti

14 Mayıs'ta henüz oy sayımı devam ederken büyük bir provokasyona imza atan İBB Başkanı İmamoğlu,
'Öndeyiz' 'Kazanıyoruz'
söylemleriyle Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nu seçimin galibi ilan etti.


ABB Başkanı Mansur Yavaş ile kameralar karşısına geçen İmamoğlu, ellerindeki verilerle Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu ise oy sayma işlemi devam ederken bir tweet atarak
'Öndeyiz'
iddiasında bulundu.

Erdoğan seçim yarışını önde tamamladı

Muhalefetin
'Öndeyiz', 'Kazandık'
mesajlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YSK'nın verilerine göre, seçim yarışını yüzde 49,51 oy oranı ile önde tamamladığı anlaşıldı.

CHP yandaşı gazetecilerden 'Sistemler çöktü' iddiası

CHP yandaşı gazeteciler, seçim gecesinde muhalefetin oluşturmaya çalıştığı 'kazandık' algısını CHP Genel Merkezi'nde sistemlerin çökmesine bağladı. Gazeteci Özlem Gürses, CHP'nin seçim sonuçlarına ilişkin dört farklı yerden veri akışı aldığını söyleyerek gelen veriler arasında büyük farklar olduğunu ve bunun karmaşaya yol açtığını ifade etti.

CHP'nin siber güvenlik sorumlusu o gece yaşananları anlattı: En ufak bir hata bile olmadı

Ancak muhalefetin iletişim stratejisinin çöktüğü yönündeki iddialara CHP'nin teknoloji ve siber güvenlik sorumlusu Sedat Doğan'dan cevap geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Doğan, seçim gecesi sistemlerin çöktüğüne yönelik gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayarak
"Sistemimiz tıkır tıkır çalıştı, bir saniye bile aksamadı, en ufak bir hata bile olmadı."
dedi.
Doğan,
"Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu."
ifadesini kullandı.

Sedat Doğan şunları söyledi:

Artık gerçekleri konuşma vakti...
Seçim günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra bir dedikodudur aldı yürüdü: "CHP'nin sistemleri çöktü!"
CHP'nin teknolojisi ve siber güvenliğinden ben sorumluyum.
Birinci ağızdan size söyleyeyim: Sistemimiz tıkır tıkır çalıştı, bir saniye bile aksamadı, en ufak bir hata bile olmadı.
Ben, Onursal, Orhan Abi, Yekta ve 20 kişilik profesyonel ekibim dünya standardında bir iş çıkardık. Ekibimin yıpranmasını istemediğim için isimlerini burada paylaşmıyorum. Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu.
Twitter'da, LinkedIn'de, basında, sağda solda ekibimin tırnağı etmeyecek yetkinliğe sahip insanlar bize laf söyleyip duruyorlar. Kimseye kulak asmayın. İşin arkasında çok sağlam, liyakatli bir ekip var ve işlerini aslanlar gibi yapıyorlar. İyi oldukları için o odadalar.
Bir de eskiden adam/kadın yerine koyup dinlediğimiz gazeteciler var... Yahu açık açık halka yalan söylüyorlar. Ben kayıtları yayınladığımda rezil olacaklar. Bu riski nasıl alıyorlar anlayamıyorum!
O güne dair tüm log kayıtları, kozmik odanın video kayıtları, an be an bütün sonuçların akışı... Kısacası her şey elimde mevcut. Bunları paylaşmama sebebim mimarimizi açık etmek istememem. Ama günü geldiğinde tüm bunları da açıklayacağım.
Bizim hakkımızı yiyen tüm arkadaşlara sesleniyorum. Ülkedeki herkes "sistem çöktü" dediği için buna inanmış olabilirsiniz. Ama benim bu bilgilendirmemin ardından söylemlerinizi değiştirmenizi rica ediyorum. Bunca insanın emeğini yok sayıyorsunuz. Bu vebalin altında kalırsınız!
Onursal partiyi tartıştırmamak için onurlu bir davranışta bulundu ve istifa etti. Ama toplumumuz "istifa" kavramını yıllar içinde unuttuğu için, onu suçlu saydılar. Onursal bu işi Türkiye'deki en iyi profillerin yapacağından daha iyi yaptı.
Şimdi bu sistem çöktüyse, çalışmadıysa, oylar çalındıysa; koca bir genel merkez ve bütün MYK ikinci turda da neden ben ve ekibimle çalışmak istiyor? Çünkü hiçbir sorun yaşanmadı, gün gibi ortada.
Söyleyeceğim çok şey var da, seçim sonrasına saklıyorum.
Seçim gününe ait birkaç ekran görüntüsünü paylaşıyorum, buz dağının görünen yüzü.

#CHP
#Özlem Gürses
#Sedat Doğan
1 saat önce
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