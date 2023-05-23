CHP'nin siber güvenlik sorumlusu 'Sistemler çöktü' iddialarını yalanladı: Tıkır tıkır çalıştı bir saniye bile aksamadı

CHP'nin siber güvenlik sorumlusu Sedat Doğan, seçim gecesi sistemlerin sorunsuz çalıştığını ve hiçbir aksama olmadığını açıkladı.
Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gidecek. İkinci turda 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 49,51 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,88 oy alan Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.
İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olmasına rağmen kazandıklarını iddia etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş ile kameralar karşısına geçen İmamoğlu, ellerindeki verilerle Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu öne sürdü.
Erdoğan seçim yarışını önde tamamladı
CHP yandaşı gazetecilerden 'Sistemler çöktü' iddiası
CHP yandaşı gazeteciler, seçim gecesinde muhalefetin oluşturmaya çalıştığı 'kazandık' algısını CHP Genel Merkezi'nde sistemlerin çökmesine bağladı. Gazeteci Özlem Gürses, CHP'nin seçim sonuçlarına ilişkin dört farklı yerden veri akışı aldığını söyleyerek gelen veriler arasında büyük farklar olduğunu ve bunun karmaşaya yol açtığını ifade etti.
CHP'nin siber güvenlik sorumlusu o gece yaşananları anlattı: En ufak bir hata bile olmadı
Ancak muhalefetin iletişim stratejisinin çöktüğü yönündeki iddialara CHP'nin teknoloji ve siber güvenlik sorumlusu Sedat Doğan'dan cevap geldi.
Sedat Doğan şunları söyledi: