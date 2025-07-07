CHP'nin sorusunu yanıtlayan AK Partili Özbudun'a 'linç' kampanyası

CHP'li Ali Mahir Başarır partisinden kaç milletvekili hakkında fezleke hazırlandığı Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan Karama Komisyona sordu. Başarır'a yanıt veren Anayasa Komisyonu Başkanı Özbudun cevabında, CHP'li 61 milletvekili hakkında hazırlanan 240 fezlekenin, Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulduğunu kaydetti.

CHP'nin bir diğer Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Özbudun'un yanıtını sosyal medya hesabından yayınlandı. Günaydın'ın paylaştığı bilgilendirme yazısındaki imzacılar arasında o dönem Saadet Partisi milletvekili olan ve Meclis'e CHP listelerinden giren ancak şubat ayında AK Parti'ye geçen İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Serap Yazıcı Özbudun'un da olduğu görüldü. AK Partili Özbudun, X hesabından yaptığı paylaşımında CHP'li Günaydın'ın duyurduğu ancak Başarır'ın imzasının bulunduğu bilgilendirme kendi adının geçmesine yanıt verdi.

YANITI BAŞARIR'A VERDİM

Özbudun, 3 Temmuz 2025 tarihinde Başarır'ın imzasıyla Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığı’na ulaşan dilekçeyi kamuoyuyla paylaştı. Dilekçede, 28'inci Dönem CHP milletvekillerine ilişkin yasama dokunulmazlığı tezkerelerine dair bilgi istenmişti. Özbudun, dilekçeye cevaben bir bilgi notu hazırlattığını ve Başarır'a ilettiğini belirtti.

TİTİZLİĞİN KARŞILIĞI BU MU?

Özbudun, sosyal medyada hakkında başlatılan eleştirilere yönelik, "Gösterdiğim titizliğin, hakkımda gerçeklerle bağdaşmayan bir karalama ve suçlama kampanyasına dönüşeceğini elbette tasavvur edemezdim. Ancak şu anda yürütülen bu fevkalade çirkin linç kampanyasıyla öğrenmiş oldum" dedi.

CHP'NİN KÖTÜ NİYETİ

Bilgi notunun yasal süreçler çerçevesinde hazırlandığını vurgulayan Özbudun, komisyon başkanlarının geçmişte de benzer dilekçelere cevap verdiğini ve bu uygulamanın yerleşmiş olduğunu söyledi. Özbudun, söz konusu bilgi paylaşımının herhangi bir siyasi irade beyanı olmadığını ifade ederek, eleştirilerin "bilgisizlik" ya da "kötü niyet" ürünü olduğunu belirtti.

DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILSIN DEMEDİK

Özbudun ayrıca, dilekçeye verilen yanıtın, CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde bir irade beyanı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu gerçeği, dilekçe sahibi olan ve aynı zamanda avukatlık mesleğinden gelen Sayın Başarır da bilmektedir. Keza Sayın Ali Mahir Başarır'ın dilekçesine cevap vermiş olmamın CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında bir irade açıklaması olmadığını, konuyu sosyal medya mecrasına taşıyan CHP Grup Başkanvekili ve aynı zamanda avukatlık tecrübesine sahip Sayın Gökhan Günaydın da çok iyi bilmektedir."

VİCDANLARA BIRAKIYORUM

Açıklamasında, dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkının anayasal güvence altında olduğunu hatırlatan Özbudun, "Dürüst ve vicdan sahibi kişilerin sergilediğim davranışı doğru olarak değerlendireceklerini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.







