Ali Mahir çekirgeye döndü: Önünde eğildiği Bahçeli yüzüne bakmadı

MHP lideri Bahçeli, sağlık durumunu hedef alan CHP'li Başarır'ı görünce gözlerini çevirdi.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır, "Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin. Haddini bil, edebini takın" demişti. Özgür Özel’in TBMM'de Bahçeli’nin yanına gittiği heyette Ali Mahir Başarır da vardı. Özel’den sonra eğilerek elini uzatan Ali Mahir’i fark eden Bahçeli'nin gözlerini farklı yöne çevirmesi dikkat çekti.
İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmalar üzerinden halkı sokağa davet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, MHP lideri Devlet Bahçeli tepki göstermişti.
Bahçeli'nin
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur."
sözlerine, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,
"Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık"
yanıtını vermişti.
CHP'li Başarır'a MHP'den sert tepki: Çok zıplama çekirgeye dönersin
CHP'li Başarır'a MHP'den sert tepki: Çok zıplama çekirgeye dönersin
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Başarır'ı sert sözlerle hedef alıp,
"Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin. Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at… Haddini bil, edebini takın"
demişti.
Ali Mahir Başarır çekirgeye döndü: Bahçeli karşısında eğilip tokalaştı
Ali Mahir Başarır çekirgeye döndü: Bahçeli karşısında eğilip tokalaştı
Özgür Özel’in TBMM'de Bahçeli’nin yanına gittiği heyette Ali Mahir Başarır da vardı.
Özel’den sonra eğilerek elini uzatan Ali Mahir’i fark eden Bahçeli'nin gözlerini farklı yöne çevirmesi dikkat çekti.
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