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CHP’li Başarır yazarımızı tehdit etti

CHP’li Başarır yazarımızı tehdit etti

04:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ali Mahir Başarır.
Ali Mahir Başarır.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ı, “Sizce de öyle değil mi?” başlıklı yazısı nedeniyle tehdit etti. Başarır, “Ali Mahir Başarır ve arkadaşları, yaşadığı sürece ben o dilini senin kesmezsem, sana güneş yüzü gösterirsem Allah benim belamı versin” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan’ı tehdit etti. Adana’da konuşan Başarır, “Dün alçakça bir yazı gördüm. Yeni Şafak gazetesinin sözde yazarı Genel Başkanımız ve bizim için ‘Savunacak bir grup köpek buluyorsun’ dedi. Ali Mahir Başarır ve arkadaşları, yaşadığı sürece ben o dilini senin kesmezsem, sana güneş yüzü gösterirsem Allah benim belamı versin” sözleriyle yazarımızı hedef aldı.



#CHP
#Ali Mahir Başarır
#İsmail Kılıçarslan

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