CHP’li Başarır yazarımızı tehdit etti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan’ı tehdit etti. Adana’da konuşan Başarır, “Dün alçakça bir yazı gördüm. Yeni Şafak gazetesinin sözde yazarı Genel Başkanımız ve bizim için ‘Savunacak bir grup köpek buluyorsun’ dedi. Ali Mahir Başarır ve arkadaşları, yaşadığı sürece ben o dilini senin kesmezsem, sana güneş yüzü gösterirsem Allah benim belamı versin” sözleriyle yazarımızı hedef aldı.