CHP hadsizliği: Kadınlar Günü'nde kadına şiddet

Skandallar partisi CHP’nin yönetimindeki Kadıköy Belediyesi, Kadınlar Günü’nde kadına şiddete imza attı. Kadıköy Belediye Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, Parti’nin tek belediye meclis üyesi olma özelliği taşıyan Elif Lale Bilgili’ye sözlü saldırıda bulundu. Yaklaşık 1 yıldır CHP’lilerin mobbingine maruz kaldığını söyleyen Bilgili, olayın perde arkasını Yeni Şafak’a anlattı.





SÜREKLİ SESİMİ KISIYORLAR

Önceki gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde kadın meclis üyelerinin görüşleri alınırken, sıra Bilgili’ye geldiğinde süre kısıtlaması yapan Belediye Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, daha sonra ise mikrofonu kapattı. Duruma tepki gösteren Bilgili ise, düzenli olarak mecliste sesinin kısıldığını ifade etti. Bu tepkiye Kurtuluş ise, “Şunu çıkaralım ya, atalım dışarı Allah aşkına” sözleriyle karşılık verdi.

Ahmet Kurtuluş





GURURUM İNCİNDİ

8 Mart Kadınlar Günü’nün kutlandığı meclis toplantısında AK Parti’nin kadınlar için yaptıklarından bahsedeceği esnada süre kısıtlaması verilmesine tepki gösteren Bilgili, “Benden önce bir kadın iki erkek olmak üzere CHP’li üç meclis üyesi on dakikanın üzerinde konuştu. Zamanla ilgili bir sıkıntı olsaydı onlara da uyarı yapılırdı ama uyarı sadece bana yapıldı. Benim verilen süreye tepki göstermem üzerine Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, önce süremin bittiğini söyleyerek mikrofonumu kapattı daha sonra da “Şunu çıkaralım ya, atalım dışarı Allah aşkına” ifadelerini kullandı. 8 Mart Dünya Kadınlar gününde böyle bir şey yaşadığım için gururum incindi” diye konuştu.





KADINLAR GÜNÜNDE OLMAMALIYDI

Bir meclis üyesi olarak partisini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ifade eden Bilgili, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde böyle bir şey olmamalıydı. Orada Kadınlar Günü kutlaması yapıyorduk amacımız buydu. Bir yandan Kadınlar Günü kutlaması yaparken bir yandan da bir kadını kıran bir zihniyet bu. Ben orada partimin tek meclis üyesi olarak görevimi yapıyorum” şeklinde konuştu.





BU TAVIR İLK DEĞİL

Kadıköy Belediye Meclisi’nde mücadele vererek söz alabildiğini anlatan Bilgili, “Ya benim sözüm kesiliyor ya da yayın kesiliyor. Bir önceki oturumda bana aynı muameleyi CHP’li meclis üyesi Süleyman Şahin yaptı. Şahin de “Atın bu kadını dışarı” dedi. Başkan vekili hanımefendi daha var o da aynı tutumu sergiliyor. Kadın meclis üyeleri de erkek üyeleri de fark etmiyor, hepsinin tutumu aynı. Her konuşmamda dışarı çıkıyorlar. Dün de sıra bana geldiğinde meclis üyeleri dışarı çıktı” ifadelerini kullandı.





CHP’Lİ KADINLAR ALKIŞLAMIŞ

Belediye Meclis Başkanı Kurtuluş’un kendisine yönelik sözlerinde sonra meclisi terk ettiğini ifade eden Bilgili, “Ben salondan çıkarken arkamdan alkışlamaya başladılar. Bunları yapanlar arasında kadın üyeler de vardı. Bu duruma, ‘Neyi alkışlıyorsunuz, rezilliğinizi mi’ diyerek tepki gösterdi. Hep bir alaycı tavırda, üstten bakma halindeler. Ben dün tüm kadınlar adına orada konuşmak istedim. Hatta eski Milletvekili Merve Kavakçı’dan da bahsedecektim. Fırsat verselerdi kendilerine onu hatırlatacaktım” değerlendirmesi yaptı.





Hakarete gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Ahmet Kurtuluş hakkında resen soruşturma açtı. Başsavcılık, "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında, Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu



