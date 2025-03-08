Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı'nda konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kadıköy Belediyesi'nde AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler. Kalkıp aynen Amerika'da olduğu gibi 'Bu kadını dışarı atın' diyebildi. CHP kadın düşmanı bir partidir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere, organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.
Katılımcıların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eden Erdoğan, "Katılımlarıyla iftar soframızı şereflendiren siz hanımefendilere şükranlarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, alemi İslam ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini, ecirlerimizin katlanarak artmasına vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu.
Erdoğan, bugünün aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatarak "Bu salondaki hanım kardeşlerimizden başlayarak ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şahsım, eşim adına tebrik ediyorum. Filistin'de, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da, Somali'de, Afrika'da, Asya'da, Türkistan'da ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kadınlara, tüm annelere, tüm hanım kardeşlerime buradan bir kez daha dayanışma mesajlarımızı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
"Bu anlamlı günün tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
Yine bu anlamlı günde, AK Parti çatısı altında yaklaşık çeyrek asırdır omuz omuza yol yürüdüğü, her biri dava ve mücadele arkadaşı olan partinin kadın kollarını da saygıyla selamladığını dile getiren Erdoğan, "Merhum Erdem Bayazıt ağabeyin 'Kadınlar bilirim ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak.' dediği ülkemin yiğit kadınlarına, kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Son olarak değerli eşimin ve sevgili kızlarımın da Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, bu anlamlı günün tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.
Tarihin dönüm noktalarında hep kadınların yer aldığının görüldüğünü belirten Erdoğan, "Nene Hatunlar, Halime Çavuşlar, Şerife Bacılar, Kara Fatmalar, Binbaşı Ayşeler... Şimdi artık tuğgenerallerimiz de var. Binbaşı Ayşeler ve daha niceleri kimi zaman cephe gerisinde kimi zaman en ön safta bu millet için canlarını ortaya koydular. Kadınlar, zor zamanlarda sergiledikleri dirayetli tavırlarıyla, yetiştirdikleri yiğit ve yürekli evlatlarla, medeniyetimize yaptıkları eşsiz katkılarla evlerimizde huzurun, vatanımızda dirliğin, milletimizin fertleri arasında birliğin teminatı oldular." ifadesini kullandı.
Ne 15 asırlık İslam tarihinin ne de binlerce yıllık Türk tarihinin kadınları dışlayarak yazılmasının mümkün olmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hazreti Hatice validemiz ve Hazreti Ayşe annelerimiz İslam medeniyetinin birer kutup yıldızı olarak isimlerini hafızalara ve mümin gönüllere nakşetmişlerdir. Aynı şekilde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'yi rahmetle yad ederken, onun muhterem eşi Bala Hatun'u nasıl unutabiliriz? Orhan Gazi'ye gösterdiğimiz hürmeti onun kıymetli refikası Nilüfer Hatun'dan nasıl esirgeyebiliriz."
Osmanlı tarihinde en az padişahlar kadar onların eşleri ve annelerinin de devlet yönetiminde rol oynadığına işaret eden Erdoğan, Cumhuriyet döneminde de Fatma Aliye Topuz, Halide Edip Adıvar, Safiye Ali, Satı Kadın gibi pek çok kadının, yaşadıkları yıllara damga vurduğunu belirtti.
"Batı'dan bile önce kadınlar, ülkemizde 1934 yılında seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şurası da dikkate değerdir. Batı'da kadın hakları gündemde bile yokken bizde 1843 yılından itibaren kadınlar resmi olarak da çalışma hayatında yer almaya başlamışlardır. Kadınlara devlet memuriyetinde görev alma hakkı 1913 yılında verilmiştir. 1917'de yayımlanan Aile Hukuku Kararnamesi bir başka önemli hamledir. Batı'dan bile önce kadınlar, ülkemizde 1934 yılında seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Her ne kadar bu hakkın kullanımında özellikle darbe dönemlerinde çeşitli engellerle karşılaşılsa da yasal olarak bu imkana sahip olmuşlardır." dedi.
Güçlü müktesebattan aldıkları ilhamla göreve geldikleri ilk günden itibaren kadınların her alanda önlerini açmaya, haklarını teslim etmeye çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, son 22 yılda kadınlarla ilgili attıkları adımları hatırlattı.
2003 yılında aile mahkemelerini kurduklarını, yeni iş kanunu ile işçi-işveren ilişkilerinde cinsiyet bazlı ayrımcılığa son verdiklerini ifade eden Erdoğan, 2004'te Anayasa'nın 10. maddesinde yaptıkları eklemelerle kadın-erkek eşitliğini güvence altına aldıklarını dile getirdi.
2005 yılında Belediyeler Kanunu kapsamında nüfusu 50 bini geçen belediyelere kadın ve çocuklar için konukevleri açma zorunluluğu getirdiklerini, 2007'de kadına yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nı devreye aldıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni ihdas ettiğimiz koordinasyon kurullarımızın tüm kadınlar için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınlara yönelik 2013'te çeşitli düzenlemeler yaptıklarını, kadınların ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasının önüne geçtiklerini, ceza kanununda yaptıkları değişiklikle de cinsel suçların cezalarını önemli ölçüde artırdıklarını vurguladı.
2016'da Gelir Vergisi Kanunu'nda yaptıkları düzenlemelerle doğum, ebeveynlik, evlat edinme gibi durumlarda kadınların haklarını genişlettiklerini hatırlatan Erdoğan, 2018'de Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı yayımladıklarını ve KADES uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.
Kadın ve erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme projesini de 2020 yılında başlattıklarını anımsatan Erdoğan, Aile İçi Şiddetle Mücadele İhtisas Mahkemelerini kurduklarını dile getirdi.
Erdoğan, 2022'de kanun düzeyinde yaptıkları değişikliklerle kadına yönelik suçların cezasını artırıp caydırıcılığı güçlendirdiklerini, şiddet önleme ve izleme merkezleri, kadın konukevleri ve sosyal hizmet merkezlerinde bulunan şiddetle mücadele irtibat noktaları ile kadına şiddetle mücadeledeki kurumsal kapasiteyi önemli oranda artırdıklarını ifade etti.
Kadınlara yönelik çalışmalarının aynı hassasiyetle devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, "Bugün yayımladığımız Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve il koordinasyon kurullarını kurduk. Yeni kurullarımızla kadınlara yönelik hizmetlerin daha etkin yürütülmesini amaçlıyoruz. Yeni ihdas ettiğimiz koordinasyon kurullarımızın tüm kadınlar için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kadın kooperatiflerini güçlendirerek hanım kardeşlerimizin el emeği, göz nuru ürünlerini yerel sektörlerden uluslararası alana taşıyoruz. Geniş kapsamlı eğitim ve finansman programları ile kadın girişimciliğini destekliyoruz. Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir anlayışla ele alıyor, sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi yürütüyoruz." diye konuştu.
Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş'un dünkü belediye meclisi toplantısında, AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözlerine ilişkin Erdoğan, "İşte bugün Kadıköy Belediyesinde belediye meclis üyesi, AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler ve meclis başkanı aynı zamanda kalkıp aynen Amerika'da olduğu gibi 'Şu kadını atın dışarı.' diyebildi. 6284 Sayılı Kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan her türlü imkanı, yaptırımı, cezayı zaten en güçlü şekilde barındırıyor."
Erdoğan, bunun için "Sözleşme değil, kanun yaşatır" dediklerini ifade ederek şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Muhalif, iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerekiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu vefat eden 2 yaşındaki Rana El Selci'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, özellikle acılı annesine ve babasına Allah'tan sabır niyaz etti.
Böyle bir vahşetin 2025 Türkiye'sinde yaşanmasının hiçbir izahı olamayacağını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşma yaptı.
Bakan Göktaş, konuşmaların ardından günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hediye takdim etti.