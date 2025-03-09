Kadınlara had bildirme edepsizliği CHP geleneğidir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin kadın düşmanı bir parti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmasına Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefine değindi.





TERÖR BELASINI DEFEDECEĞİZ

“Şehitlerimizin kahraman annelerine ve eşlerine mahcup olmayacak, terör belasını defetmek için çalışmaya devam edeceğiz. Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden çekildiği, kardeşliğin egemen olduğu huzurlu, güvenli, müreffeh günlerini inşallah hep beraber göreceğiz” diyen Erdoğan, tüm kadın şehitleri andı. Kadınlara yönelik atılan adımları da tek tek anlatan Erdoğan, sözü dün CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde yaşanan hadsizliği getirdi. CHP’li Kadıköy Belediye Meclisi Başkanı Ahmet Kurtulmuş’un toplantıda AK Partili kadın üye Elif Lale Bilgili’yi çirkin ifadelerle susturduğunu anımsatan Erdoğan şunları kaydetti:





CHP PARTİ İÇİ TACİZLERE BAKSIN

Bugün (dün) Kadıköy Belediye Meclis üyesi AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler, meclis başkanı aynı zamanda kalkıp, aynen Amerika'da olduğu gibi 'Şu kadını atın dışarı' diyebildi. 6284 sayılı kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan her türlü imkanı, yaptırımı, cezayı zaten en güçlü şekilde barındırıyor. Biz sözleşme değil kanun yaşatır diyoruz. Meclis kürsüsünden ahkam kesenlere şunu tavsiye ediyoruz; şayet gerçekten kadına yönelik şiddetle mücadele etmek istiyorsanız parti teşkilatlarınızı ve yönettiğiniz belediyeleri içten içe çökerten taciz, ahlaksız iddialara bir bakın.





CHP KADIN DÜŞMANI BİR PARTİDİR

Kadınları mağdur eden yasakların kalkmaması için mahkeme mahkeme dolaşan ana muhalefet partisi genel başkanı, kadın düşmanı arıyorsa önce aynaya baksın, partisinin kötü sicili ile yüzleşsin, yıllarca mağduriyetine sebep oldukları başörtülü kadınlardan özür dilesin. Dün az önce ifade ettiğim gibi Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm 28 Şubat zihniyetinin CHP'de halen devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Kadınlara had bildirme edepsizliği CHP geleneğidir. Aradan geçen onca süreye rağmen hiç değişmemiştir. CHP kadın düşmanı bir partidir. CHP kadınların fikirlerini özgürce ifade etmesine tahammülü olmayan baskıcı, nobran, faşist bir siyasi teşekküldür. CHP bu zihniyetten ne kadar erken kurtulursa, rezillikleri ne kadar kısa sürede temizlerlerse hem ülkemiz hem de kadınlarımız için büyük iyilik yapmış olurlar.





SÖZÜNÜN DEĞERİ OLMAYAN BİR GENEL BAŞKAN

Aslında grup kürsüsünde kurduğu cümlenin daha buharı tutarken bizzat kendi belediye başkanı tarafından tekzip yiyen bir şahsa ne dersek boş. Lideri olduğu partide sözünün değeri olmayan bir genel başkanın millete itibarının olması zaten mümkün değil. Sayın Özel siyasette kendini geliştirmek yerine belediye başkanlarını aklamaya mesai harcarsa daha çok kendini gülünç duruma düşürür. Kadın konusunda bilindik ezberleri tekrarlayanlara daha fazla sözü israf olarak görüyor onları hezeyan, ayak oyunlarıyla, koltuk kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz.





Muhalefet başı boş köpek yasasına direniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da sahipsiz köpekler tarafından öldürülen 2 yaşındaki Rana bebeğin ailesine de taziye diledi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Muhalefetin ve çeteleşmiş kimi yapıların tüm engellerine rağmen başıboş köpek sorununu çözmek amacıyla ağustos ayında yapılan değişikliklerin uygulanması için kararlı adımlar atıyoruz. Çözüm noktasında muhalif iktidar fark etmeksizin tüm yönetimlerin el birliği ili çalışması gerekiyor. Maalesef muhalefette yasaya karşı çalışması hala devam ediyor. Hepimizin yüreğini dağlayan dünkü olayla ilgili başsavcılığımız soruşturma başlatmış ayrıca mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Rana yavrumuza yüce Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum.”



