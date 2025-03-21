Bahçeli'ye 'Hasta yatağında yat' diyen CHP'li Başarır'a MHP'den sert tepki: Çok zıplama çekirgeye dönersin

"Suç üstü yakalanan CHP yönetiminin ayıplarını örtmek için vatandaşları sokağa çağırıp bağımsız Türk yargısını ve meşru hükümeti tehdit etmesi kabul edilemez." diyen Ataman, "Hele hele haddini aşıp, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye zehirli diliyle saldırmasına Türk milliyetçileri asla izin vermez! Ali Mahir! Haddini aşma! Milliyetçi Hareket Partisi'nin Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin tertemiz adını o zehirli ve hadsiz ağzına alma!"