Bahçeli'ye 'Hasta yatağında yat' diyen CHP'li Başarır'a MHP'den sert tepki: Çok zıplama çekirgeye dönersin

Ali Mahir Başarır, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu hedef alıp, "Hasta yatağında yat, çeneni kapat" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alıp, "Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Başarır'ı sert sözlerle hedef alıp, "Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin. Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at… Haddini bil, edebini takın" dedi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise Başarır'a, "CHP'nin kişiliği yamuk Grup Başkanvekili haddini bil!" tepkisini gösterdi.
İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmalar üzerinden halkı sokağa davet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, MHP lideri Devlet Bahçeli tepki göstermişti.
Bahçeli'nin "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." sözlerine
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık" yanıtını verdi.
CHP'li Başarır'a MHP'den sert tepki: Çok zıplama çekirgeye dönersin
CHP'li Başarır'a MHP'den sert tepki: Çok zıplama çekirgeye dönersin
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Başarır'ı sert sözlerle hedef alıp,
"Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin. Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at… Haddini bil, edebini takın"
dedi.
"Alayınız ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisisiniz…"
diyen Yönter,
"Dümencinin önde gideni değilsen terbiyeli ol tescilli provokatör…"
ifadelerini kullandı.
Bir tepki de Büyükataman'dan: Suçluluk psikolojisinin dışa vurumu
Bir tepki de Büyükataman'dan: Suçluluk psikolojisinin dışa vurumu
Başarır'a bir tepki de MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'dan geldi.
"CHP'nin kişiliği yamuk Grup Başkanvekili haddini bil!"
diyen Büyükataman,
"Rezilliklerin, hırsızlıkların, sahte diplomaların, terör bağlantılarının çarşaf çarşaf ortaya döküldüğü, şaibeli kurultay ile CHP'nin manevi kıymetinin kirletildiği bir dönemde; CHP Grup Başkanvekilinin Liderimizin CHP'ye tavsiyesi üzerinden provokatif bir dille saldırıya geçmesi suçluluk psikolojisinin dışa vurumudur."
dedi.
"Hadsiz ağzına alma"
"Hadsiz ağzına alma"
"Suç üstü yakalanan CHP yönetiminin ayıplarını örtmek için vatandaşları sokağa çağırıp bağımsız Türk yargısını ve meşru hükümeti tehdit etmesi kabul edilemez." diyen Ataman, "Hele hele haddini aşıp, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye zehirli diliyle saldırmasına Türk milliyetçileri asla izin vermez! Ali Mahir! Haddini aşma! Milliyetçi Hareket Partisi'nin Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin tertemiz adını o zehirli ve hadsiz ağzına alma!"
diyerek sözlerini noktaladı.
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