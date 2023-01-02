CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk Tv'de İslam düşmanlığı: Ne taşıyor nereden bileceğiz?

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk Tv'de yine İslam düşmanlığına imza atıldı. Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına konuk olan CHP'li Onay Alpago başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifini eleştirken, başörtülü kadınları teröriste benzetti.

'TERÖRİST MİDİR DEĞİL MİDİR?'

Başörütülü kadınları hedef alan CHP'li Onay Alpago, "Anayasa yapılmak istenen iki değişiklik var. Kıyafetle alakalı değişiklikte özgürlük adı altında bir düzenleme yapılıyor. O düzenlemenin son cümlesinde 'hiç bir kadın kıyafetinden dolayı ayrımcılığa tabii tutulamaz' deniyor. Peki, o kadın dini inancı gereği ile tercih ettiği kıyafetiyle çarşaf giyebilir, peçe takabilir. Peki o kadın ne taşıyor, terörist midir değil midir nereden bileceğiz?" dedi.

OYNAT 02:00 CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk Tv'de İslam düşmanlığı CHP'li Önay Alpago katıldığı programda başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifini eleştirdi. Başörtülü kadınları teröriste benzeten CHP'li Alpago, 'Anayasa yapılmak istenen iki değişiklik var. Kıyafetle alakalı değişiklikte özgürlük adı altında bir düzenleme yapılıyor. O düzenlemenin son cümlesinde 'hiç bir kadın kıyafetinden dolayı ayrımcılığa tabii tutulamaz' deniyor. Peki, o kadın dini inancı gereği tercih ettiği kıyafetiyle çarşaf giyebilir, peçe takabilir. Peki o kadın ne taşıyor, terörist midir değil midir nereden bileceğiz?' dedi. BiP'te paylaş

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