Çikolata dolu çantadan 220 bin euro çıktı

08:1724/03/2026, Salı
Sürücü kabininde bulunan üst yatakta çikolata ürünleriyle dolu bir yolcu çantası tespit edildi.
Edirne Kapıkule Sınır Kapısına gelmeye çalışan bir tır sürücü kabinde, çikolata dolu çantasının içerine konulan beyan edilmemiş 220 bin Euro para yakalandı.

Romanya’dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yapmak isteyen ve yük taşımadığı belirlenen bir tır, Bulgaristan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda risk analizi kapsamında detaylı aramaya sevk edildi.

Türk vatandaşı sürücü, gümrük memurlarına beyan edilecek herhangi bir şeyinin olmadığını ifade etti. Gümrük ekipleri tarafından yapılan aramada, sürücü kabininde bulunan üst yatakta çikolata ürünleriyle dolu bir yolcu çantası tespit edildi. Çantanın içerisinde yapılan incelemede, çikolataların altına gizlenmiş şekilde 50 ve 100 Euro’luk banknotlardan oluşan toplam 220 bin Euro bulundu.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı Svilengrad birimi gözetiminde, gümrük müfettişleri tarafından ön soruşturma başlatıldı.

